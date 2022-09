Kapsül giyinen ünlüler

BARACK OBAMA

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin iki dönem başkanlığını yapan Barack Obama da şık tarzı ile tanınıyor. Obama'nın gardırobu gri ve mavi takım elbiseden oluşuyor. Obama'ya kıyafet seçimleri sorulduğunda şu cevabı veriyor: "Beni sadece gri ve mavi takım elbise giyerken görebilirsiniz. Yaptığım seçimlerin sayısını azaltmaya çalışıyorum. Ne giyeceğim veya ne yiyeceğim hakkında düşünmek istemiyorum çünkü gün içinde çok daha önemli kararlar vermem gerekiyor." Michelle Obama, eşinin 8 yıl aynı smokini ve ayakkabıları kullandığını ve kimsenin bunu fark etmediğini şöyle anlattı: "Bu hiç adil değil, hangi etkinliğe gidersek gidelim aynı smokini giyiyordu. Gazeteciler giydiğim her elbisenin, her takının ve ayakkabının fotoğrafını çekip hesabını tutarken onun aynı smokini ve aynı ayakkabıları giymesi kimseyi ilgilendirmiyordu. Ve bununla gurur duyuyordu. Çoğu zaman 10 dakika içinde ben hazırım diyerek benimle dalga geçiyordu."

STEVE JOBS

Steve Jobs siyah boğazlı kazağı, kot pantolonu ve spor ayakkabılarıyla kapsül gardırop akımını takip eden ünlülerin başında geliyor. Jobs'un sürekli aynı kıyafetleri giymeye başlamasının hikayesi ilginç. Jobs, 1980'lerin başında Japonya gezisi sırasında Sony'nin kurucu ortağı Akio Morita'ya neden fabrikada çalışan herkesin aynı üniformayı giydiğini soruyor. Morita savaştan sonra ülkenin fakirlik ve kıtlıkla savaştığı dönemde işçilerine her gün giyebilecekleri kıyafetler verdiklerini anlatıyor. Yıllar içinde bu kıyafetler bir gelenek haline geliyor. Morita çalışanların şirketle arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini düşündüğü için bu geleneği devam ettirme kararı alıyor. Jobs da çalışanlarıyla bu tip bir bağ kurmak istediğine karar verip Issey Miyake'den Apple çalışanları için bir yelek tasarlamasını söylüyor. Fakat tüm çalışanlar bu fikirden nefret edince fikri kendine adapte ediyor. Miyake'yi arayıp ona beğendiği siyah kazak modelini gönderiyor ve bunlardan üretmesini rica ediyor. Miyake'nin ürettiği bu kazaklar Jobs'un tek kıyafeti oluyor. Ölümünden sonra bile hatırlanan imajının büyük bir parçası olduğu düşünüldüğünde Jobs'ın bu seçiminde başarılı olduğunu söylemek mümkün.

ANGELİNA JOLİE

Angelina Jolie kırmızı halıda yürürken giydiği pahalı kıyafetlerin aksine günlük yaşamında, evde ve seyahat ederken sürekli aynı şeyleri giyiyor. Genellikle siyah giyen Jolie bunun dışında gri ve beyaz tshirtlerden oluşan küçük bir gardırobu olduğunu söylüyor. Jolie "Çoğu zaman evden çıkarken bu kıyafetlerimi değiştirmiyorum, eğer bir toplantıya gideceksem altına bir topuklu giyip yola çıkıyorum" diyor.

ALBERT EİNSTEİN

HAYATI boyunca aynı gri takım elbiseyi giydiği iddia edilen Einstein aslında sürekli aynı kıyafetleri giymiyordu. Einstein'ın kıyafet seçmeyi sevmediği ve sürekli rahat kıyafetleri tercih ettiği için hep aynı giyindiği sanılıyordu. biliniyor. Karısı Elsa çoğu zaman Gardırobunu düzenleyen karısı Elsa vefat ettikten sonra Einstein daha sade ve rahat kıyafetlere geçiş yaparak takım elbise giymeyi bıraktı. Çoğu zaman çorapsız dolaştığı için ayakkabıdan da sandalete geçiş yaptı.

BİLL GATES

MİCROSOFT'UN kurucusu Bill Gates dünyanın en zengin iş adamlarından biri ve neden emekli tarih öğretmeni gibi giyindiği herkesin merak ettiği bir konu. Gates'in vazgeçemediği tarz gömleğinin üzerine giydiği süveterler. Eleştirilere rağmen araştırmacılar Bill Gates ve Steve Jobs'ın informal giyim tarzının bugün tüm dünyadaki teknoloji girişimcilerinin resmi kıyafetler giyme zorunluluğu olmadan çalışabilme rahatlığında büyük payı olduğuna inanıyor.

CHRİSTOPHER NOLAN

INTERSTELLAR, Memento, Inception, The Prestige ve Batman serisinin yönetmenliğini yapan Christopher Nolan aynı oyuncularla birlikte çalışmayı sevdiği gibi aynı kıyafetleri giymeyi de seviyor. Ünlü yönetmenin favorisi mavi gömlek ve siyah blazer ceket. Çoğu zaman bu ikiliyi rahat bir pantolon ve bir yelekle tamamlıyor. Nolan tarzıyla ilgili sorular yöneltildiğinde "Uzun zaman önce her sabah uyanıp ne giyeceğime karar vermenin boşa enerji kaybı olduğunu farkettim ve bunu yapmayı bıraktım" diyor.

VERA WANG

EN ünlü gelinlikleri tasarlayan ünlü modacı Vera Wang, şık, tamamen siyah kıyafetler giymeyi seviyor. Her gün tam olarak aynı kıyafeti giymese de hepsi aynı renkte.

MARK ZUCKERBERG

FACEBOOK'UN kurucusu Mark Zuckerberg'in Facebook profilinde paylaştığı fotoğrafta gardırobunun büyük bir kısmını aynı gri tshirt ve kapşonlunun oluşturduğunu gördük. Zuckerberg kıyafetleri ile ilgili, "Hayatımı gerçekten sadeleştirmek istiyorum. Eğer enerjimi ve zamanımı günlük yaşantımdaki saçma ve boş detaylara harcarsam işimi yeterince iyi yapamadığımı hissediyorum" diyor

GEORGE CARLİN

ÜNLÜ komedyen yıllar boyu tek renk kıyafetlerle sahneye çıktı, son dönemlerde ise sadece siyah tshirt giymeye karar verdi. Carlin'e neden hep siyah tshirt giydiği sorulduğunda şöyle cevap veriyordu: "Hepimiz yürüyen birer billboard haline geldik. Artık ülkede kimse kendi özgün tarzına sahip değil, hep birilerini, bir trendi takip ve taklit halindeyiz."

DEAN KAMEN

SEGWAY'İN yaratıcısı ve girişimci Dean Kamen 30 yıldan uzun süredir jean gömlek ve pantolon giymesiyle tanınıyor. Kamen yılda bir kez asistanını alışverişe göndererek bir düzine jean takım satın aldığını ve yıl boyunca bunları giydiğini söylüyor. Başka kıyafeti olup olmadığı sorulan Kamen "Çalışırken bu pratik iş kıyafetlerini giymeyi seviyorum. Uyanık olduğum her an çalıştığım için de başka kıyafete ihtiyaç duymuyorum" diyor. Bir şaka olarak başlayan ve geleneğe dönüşen #DressLikeDeanKamen (#DeanKamenGibiGiyin) hareketi ise yıllardır devam ediyor. Kamen'in çalışanları tarafından başlatılan bu etikette herkes jeanlerini giyip çektiği fotoğraflarını paylaşıyor. Dean Kamen gibi giyinme günü her yıl 5 Nisan'da Kamen'in doğumgününde tekrarlanıyor.