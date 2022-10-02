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Haberler Pazar Asma Bahçeler’in konuğu Rus mimarlar

Asma Bahçeler’in konuğu Rus mimarlar

2.10.2022

Asma Bahçeler’in konuğu Rus mimarlar

Tanyer Yapı'nın Narlıdere'de yaşama geçirdiği ve farklı mimarisiyle de dikkat çeken Asma Bahçeler'de incelemelerde bulunan Rus mimarlar uygulama hakkında bilgi aldı. Rusya'nın çeşitli kentlerinden gelen mimar, inşaat mühendisi, şehir planlama bölümü öğrencileri ve öğretim görevlilerinden oluşan 25 kişilik Architects RF adlı grup, dağ ve deniz manzaralı Asma Bahçeler yaşam alanına konuk oldu.

Architects RF grubuna, Asma Bahçeler ziyareti kapsamında M artı D Mimarlık kurucularından ve Asma Bahçeler'in mimarları Metin Kılıç ve Dürrin Süer ile Tanyer Yapı A.Ş Genel Müdürü Taylan Tanyer tarafından, projenin yapım süreçleri ve mimari özellikleri ayrıntılı bir sunumla anlatıldı.Mimar Metin Kılıç, eğimli bir arazı üzerine konumlanan ve farklı yapım tekniklerinin bir arada kullanıldığı özel bir proje olan Asma Bahçeler'in ününün ülke sınırlarını aştığını ve bu durumun gurur verici olduğunu söyledi. Kılıç, "Teras konut anlayışıyla yükselen bu özgün mimari sayesinde ev sahipleri her gün yeşilin ve mavinin tonlarına karşı uyanıyor" dedi.

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