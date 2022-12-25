Vergi mükellefleri ‘yeniden değerleme’den yararlanabilir

SERBEST Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen işletmelerin, 2022 yılı sonunda amortismana tabi iktisadi kıymetleri ile taşınmazlarını enflasyona karşı koruyarak emsal değerlerine getirmek için yeniden değerleme müessesesinden yararlanabileceğini söyledi. Enflasyon düzeltmesinin 2022 yıl sonu ve 2023 yılı geçici vergi dönemlerinde uygulanmayacağını ancak 31.12.2023 tarihli mali tablolara uygulanabileceğini belirten Özerçen, amortismana tabi iktisadi kıymetleri ile taşınmazlarını bu dönem içerisinde satan veya önümüzdeki takvim yılı içerisinde satışını düşünen işletmelerin enflasyonist ortamda gerçek değerlerinin çok uzağında kalan varlıkları için yeniden değerleme müessesinden faydalanabileceğini dile getirdi. Özerçen, "Bu durumda olan işletmeler önce tek seferlik yapılabilecek VUK geçici 32 kapsamında yeniden değerleme yapıp daha sonra VUK mükerrer 298-Ç maddesi kapsamında cari dönem için sürekli yeniden değerleme yapabilir" dedi.

BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR

İKİ değerleme müessesinden birlikte yararlanılabileceğini ve aslında birbirini tamamlayan düzenlemeler olduğunu dile getiren Emre Özerçen "VUK geçici 32 kapsamında yapılan değerlemelerin işletmeler için net değer artışı üzerinden %2 vergi maliyeti bulunmakta. Ayrıca işletmeler boş arazi ve arsalarını da bu yöntemi kullanarak değerleyebilir. Cari dönem yeniden değerlemesinin ise işletmelere herhangi bir maliyeti bulunmamakta. VUK geçici 32'nci madde kapsamındaki değerleme endekse göre yapılacak. Cari dönem değerlemesinde baz alınacak yeniden değerleme oranı ise yüzde 122,93 olacak" diye konuştu.

PEK ÇOK AVANTAJI VAR

YENİDEN değerlemenin avantajlarına da değinen Özerçen şöyle devam etti: "Yeniden değerleme sonrası işletmelerin iktisadi kıymetleri ve amortismanlarının düzeltilmiş son değerler dikkate alınarak maliyet hesapları yapılacak. Bu değerler işletmeler için önemli derecede vergi avantajı sağlayabilecek ayrıca sağlanan değer artışı sayesinde işletmenin öz kaynakları da güçlenecek. Karar verirken gerek işletme ortaklarının gerekse mali yöneticilerin ve danışmanlarının bir araya gelerek her işletmenin kendi hikâyesi doğrultusunda karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak sağladığı önemli vergi avantajı sebebi ile önce VUK geçici 32'nci madde kapsamında tek seferlik yeniden değerleme yapıp, daha sonra cari dönem yeniden değerlemesinden faydalanmalarını işletmelere tavsiye ediyoruz"