Cilt sıkılaştıran ev yapımı maskeler

SALATALIK MASKESİ

MALZEMELER:

2 kaşık yoğurt

YARIM salatalık

1 yemek kaşığı kaymak

UYGULAMA: Salatalığı rendeleyin ve yoğurt ile karıştırın. Daha sonra kaymağı da ekleyip krem kıvamına getirin. Bu kremi cildinize sürün ve 10 dakika kadar bekleyin. Bekleme süresi bitince soğuk su ile cildinizi yıkayın. Bu maske ile gözeneklerinizi sıkılaştırabilirsiniz. Ayrıca salatalık cildinize nemlilik verecektir.

HÜCRE YENİLEYEN DOMATES SUYU

MALZEMELER:

1 adet domates

BLENDER

UYGULAMA: Domates cildinizi temizleyecek ve gözeneklerinizin sıkılaşması için hücreleri aktif hale getirecektir. Vaktinizin olduğu her an deneyebilirsiniz. Haftada birkaç uygulama gözeneklerinizi sıkılaştıracaktır. 1 domatesin kabuğunu soyun ve blenderden geçirin. Bu şekilde domates suyu elde edeceksiniz. Domates suyunu bir pamuk yardımıyla cildinize sürün ve 10 dakika kadar bekleyin.

YUMURTA AKI MASKESİ

MALZEMELER:

1 adet yumurtanın akı

BİRKAÇ damla limon suyu

UYGULAMA: Bu maske ile gözeneklerinizi sıkılaştırıp sivilce oluşumunu önleyebilirsiniz. İki malzemeyi güzelce çırpın. Temiz yüzünüze karışımı uygulayın. Yumurta akı cildinizde biraz kaldıktan sonra donabilir. Donduktan sonra soğuk su ile yüzünüzü yıkayın ve cildinize uygun nemlendirici sürün.

Şeker ve limonlu peeling

MALZEMELER:

2 kaşık şeker

1 kaşık zeytinyağı

BİRKAÇ damla limon suyu

UYGULAMA: Haftada birkaç defa uygulayarak harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Limondaki antioksidan maddeler sayesinde, cildiniz mikroplardan arınacak ve gözeneklerin daha sıkı hale gelecektir. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp bir krem elde edin. Yüzünüze peeling yapar gibi uygulayın. 1 dakika bekledikten sonra soğuk su ile cildinizi temizleyin.

Gül suyundan gelen saflık

MALZEMELER:

2 kaşık yoğurt, 2 kaşık un

KIVAM verene kadar doğal gül suyu

UYGULAMA: Gül suyunun cildi nemlendirme ve hücre yenileme etkisini görebileceğiniz bu maske ile gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayacaksınız. Tüm malzemelerden bir karışım elde ederek maskeye başlayabilirsiniz. Temiz cildinize uygulayın ve 20 dakika kadar cildinizde kalmasını sağlayın. Gül suyu yerine gözenek sıkılaştırıcı yağ olarak gül yağı da tercih edebilirsiniz.

C VİTAMİNİ BOMBASI

MALZEMELER:

1 adet orta boy portakal

1 kaşık aloe vera jel

UYGULAMA: C vitaminli bu iki malzeme, cildinizi yeniden doğmuş gibi tazeleyecek ve gözeneklerinizin sıkılaşmasına yardım edecektir. Düzenli olarak cildinize uyguladığınızda, zamanla gözeneklerin kapanmasına destek olursunuz. PORTAKALIN suyunu sıkın ve ufak bir kap içinde aloe vera jeli ile karıştırın. Temiz cildinize uygulayın. KURUMASINI bekleyin ve su ile durulayın.

SELÜLİT KARŞITI KAHVE

MALZEMELER:

1 tatlı kaşığı toz kahve, yarım limon

Uygulama: Gözeneklerin sıkılaşmasına yardım eden bir diğer maskemiz de herkesin evinde var olan malzemelerden oluşuyor. Bir tutam kahve ve birkaç damla limon suyuyla hazırlanan bu maske, gözenekler arasındaki boşluğu kapatıp cildin daha sıkı görünmesine yardım ediyor. Bacaklarda selülit oluşmasını önleyen bu maskenin düzenli kullanılması önerilir. Eğer düzenli kullanım olursa; bacaklardaki gözenekler sıkılaşır ve selülitler kaybolur. Yüz bölgesinde kullanım sonucunda cildiniz daha genç görünecektir. Sadece 2 malzemeyle, düzenli kullanım sonucunda cildinizdeki gözenekleri sıkılaştırıp yağ, siyah nokta ve sivilce gibi sorunları önleyebilirsiniz. Minik bir kap içinde 1 tatlı kaşığı kahve ve limon suyunu karıştırın. krem kıvamını verene kadar limon suyu ekleyin. Hazırlanan kremi yüzünüze ya da bacak bölgesine sürün. Bu maske sayesinde gözenekler sıkılaşmaya başlayacak. Kremin 10 dakika kadar cildinizde kalması önerilir. Ardından ılık suyla temizleyebilirsiniz. Önerilen kullanım aralığı her gece uykudan önce 1 defa maske uygulamasıdır.

CİLDİ ARINDIRAN ELMA SİRKESİ

MALZEMELER:

1 fincan elma sirkesi

1 fincan içme suyu

UYGULAMA: Elma sirkesi mikropları yok edici özelliğe sahiptir. Her sabah bu karışımı cildinize uygularsanız gözeneklerin sıkılaştığını ve cildinizin temizlendiğini görebilirsiniz. Elma sirkesini su ile seyreltmeden direkt cilde temas ettirmeyin. Elma sirkesi ve suyu bir sprey şişe içinde karıştırın. karışımı bir pamuk yardımı ile cildinize sürün. Cildinize uygularken pamukla yüzünüzü silebilirsiniz. Yüzünüze uyguladığınızda bir iki dakika bekleyin ve sonra yıkayın.