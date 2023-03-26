Endonezyalı geline Denizli’de Türk düğünü

Denizli'de işitme ve konuşma engelli 28 yaşındaki Hüseyin Conaş, sosyal medyadan tanışıp 2 yıl arkadaşlık ettiği, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan aynı yaştaki Endonezyalı Riry Pratiwi ile dünya evine girdi. İlk düğün Endonezya'nin başkenti Jakarta'da yapılırken, Türkiye'den sadece damat Hüseyin Conaş katıldı. Türkiye'deki köy düğünü ise Çameli ilçesi Çamlıbel Mahallesinde yapıldı.

KINALAR YAKILDI

Denizli'deki bir fabrikada çalışan Hüseyin Conaş ile Riry Pratiwi'nin düğünü büyük ilgi gördü. Ülkesinde bir markette çalışan gelin Riry Pratiwi'nin annesini korona virüs nedeniyle kaybettiği, babasının da düğün için Türkiye'ye gelemediği belirtildi. Yörenin adetine göre, gelinin manevi annesinin evinden sembolik gelin alma töreni yapıldı. Konuklara yemek ikram edildi. Akşam da kına gecesi ve düğün bir arada yapıldı. Endonezyalı gelin, eşi ve davetliler ile bol bol oynadı. Sempatik tavırları ve güzelliği ile ön plana çıkan Endonezyalı gelin, eşinin işi nedeniyle Denizli'de yaşayacak. Köy muhtarı olan baba Bayram Conaş, oğlunun aşkına engel olmak istemediğini belirterek, "Birbirlerini sevmişler. Anne baba olarak evladımızın mürivvetini görmek en büyük mutluluk. Gelinimiz çok cana yakın. Yabancılık çekmedik. Allah mesut etsin" dedi.

SEBAHATTİN ALP