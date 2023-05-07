Çocuklara ilaç olacak şarkı

İzmir'de onkoloji tedavisi gören çocuklara ve ailelerine sağladığı desteklerle öne çıkan Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) bu kez de farklı bir bağışla gündeme geldi. İzmirli yapımcı, müzisyen ve Türkiye-Yunanistan Kültür Sanat Projeleri Yönetmeni Evrim Ateşler, hazırladığı son şarkısının tüm tekrar kullanım izin haklarını KİTVAK'a bağışladı.

EŞİNE YAZMIŞTI

Ateşler, Atlas Otel'de düzenlenen basın toplantısında, İzmirli girişimci Huriye Erman Öztin'in şiirine yaptığı "Kısmet" adlı besteyi, solist Merve Cesur ile seslendirdiklerini açıkladı. Amerikalı yapım ve dağıtım şirketi aracılığı, Exelixi etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan eserin ses mühendisliği işlemlerinin de Mehmet Ali Özbekli tarafından yapıldığını belirten Ateşler, kutsal bir hedef için hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

İlk kez böyle bir şey yaşadığını ve mümkün olduğunca şarkının maliyetini aza indirip daha fazla bağış toplanabilmesi için çabaladıklarını ifade eden Evrim Ateşler, "Yaklaşık 30 yıldır bu işlerin içerisindeyim ve ben de bir ilki yaşıyorum. Bu bizim için de bir ilk, KİTVAK'ın ilki olmak için de bir ilk. Dolayısıyla bu hadisenin biz de ortaya çıkardığı duygusal yoğunluk çok büyük ve çok onurlu. Bize şans verdikleri için teşekkür ediyoruz" dedi. Eşine yazdığı şiirin, hasta çocukları iyileştirecek bir şarkıya dönüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen söz yazarı Huriye Erman Öztin de "Böyle muazzam bir projenin içinde olduğum için çok mutlu ve çok müteşekkirim" şeklinde konuştu.

ERCAN AKGÜN