Hollywood’dan güzellik hileleri

GÜNEŞ IŞIĞINDA MAKYAJ

Gossip Girl'den tanıdığımız Blake Lively'yi kötü bir makyajla görmek neredeyse imkansız.

Çünkü oyuncu, makyajını her zaman güneşe yakın bir ışık altında uyguluyor. Bu şekilde de her koşulda güzel görünüyor.

KAŞLARA SAÇ JÖLESİ

Kaşlarınızı şekillendirmek için uygun ürünü bulmak zor olabilir. Ancak Ashley Graham'ın bunun için gizli bir sırrı var. Dümdüz saç jölesi. Kesinlikle diğer kaş ürünlerinden çok daha uygun fiyatlı ve uzun gidiyor. Bir tane de kaş fırçası aldınız mı tadından yenmez.

CIMBIZLA RİMEL

Bir zamanlar sevmediğimiz "örümcek bacağı kirpik" görünümü şu günlerde çok popüler. Selena Gomez'de bu etkiyi elde etmek için önce kirpiklerine sonra bir cımbıza rimel sürüyor. Ardından bazı kirpikleri birbirine yapıştırıyor.

AYNI ANDA 2 ALLIK

Margot Robbie, taze ve dinlenmiş bir görünüm için allık kullanmayı çok seviyor. Bu yüzden maksimum etkiyi elde etmek için 2 farklı allık kullanıyor. Cildine makyaj bazı sürdükten hemen sonra bir krem allıkla elmacık kemiklerini belirginleştiriyor. Makyaj bittikten sonra ise biraz pudra allık uyguluyor ve ortaya muhteşem bir görüntü çıkıyor.

HEPSİ BİR ARADA

Jessica Alba'nın bir sürü güzellik hilesi var. Bunlardan birini de makyaj sanatçısı Chloe Morello'dan öğrenmiş. Öncelikle kremi yüzünün her yerine küçük noktalar halinde uyguluyor, ardından makyaj sabitleyici sprey sıkıyor sonrasında da bir sünger ya da fırça ile dağıtıyor. Bu sayede bütün ürünler iç içe geçiyor ve ortaya çok doğal bir sonuç çıkıyor.

KONTÜRLÜ BACAKLAR

Salma Hayek'ten mükemmel bir hile geliyor! Ünlü oyuncu baldırlarına sıvı aydınlatıcı uyguluyor. Bu şekilde bacakları daha zayıf ve şekilli görünüyor.

SAÇLARA EMU YAĞI

Emu, Avustralya devekuşunun deri altı sıvısından elde edilen bir yağ. Saç sağlığı için doğal bir ilaç sayılır. Charlize Theron da sık sık bu yağ ile saçlarına masaj yapıyormuş.

SİLİNMİŞ RUJ

Halle Berry, dudaklarına doğal bir renk vermek istediğinde önce kırmızı bir ruj sürüyor, ardından siliyor ve üzerine şeffaf dudak parlatıcısı kullanıyormuş.

EVDE AVOKADOLU SAÇ MASKESİ

Adriana Lima, saçlarının güzelliğini korumak için avokado saç maskesi kullanıyor. Model, meyve posasını saç kremi ile karıştırıp, haftada bir saçlarına uyguluyor.

GÖZ KAPAKLARINA VAZELİN

Freida Pinto, gözlerinin parlaması için vazelin kullanıyor. Oyuncu, bu ürünün herhangi bir göz farından daha iyi olduğuna da yemin ediyor. O güzel ıslak görünümü elde etmek için birebir olabilir, ancak vazelin yağlı olduğu için göz kapaklarını ağırlaştıracaktır.

ISITILMIŞ KİRPİK KIVIRICISI

Isla Fisher kirpiklerini kıvırmadan önce saç kurutma makinesiyle kıvırıcıyı birkaç saniye ısıtıyor. Eğer düz ya da zor kıvrılan kirpikleriniz varsa bu basit teknik çok işinize yarayacak. Ancak çok dikkatli olun çünkü göz kapaklarımız çok hassastır. Yanlışlıkla kendinizi yakabilirsiniz

KARIŞIK RUJLAR

Gwen Stefani iddialı kırmızı rujlarıyla biliniyor. Ancak ünlü şarkıcı, bu ikonik görüntüyü elde etmek için birkaç ruju üst üste sürüyormuş. Bu arada Marilyn Monroe da zamanında bu makyaj hilesini sık sık kullanmış.