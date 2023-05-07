İnatçı kilolardan kurtulun

DÜZENLİ EGZERSİZ: Aç karnına egzersiz yaparak daha çok yağ yakabilirsiniz. En etkili egzersizler; yürüyüş, yüzme, bisiklet ve aerobik gibi egzersizlerdir. Haftada en az üç gün, en az 45 dakikalık egzersiz metabolizmayı hızlandırır, kalori yakımı sağlar, vücuttaki stresi azaltır ve yağ yakımını artırır.

YETERLİ SU İÇMEK: Yetersiz su tüketmek vücudun ödem tutmasına yol açarak kilonuza yansır. Yeterli su içmek ise metabolizmayı hızlandırır, açlık krizlerini önler, kilo vermeye yardım eder.

İYİ BİR UYKU: Yapılan çalışmalar; yetersiz uykunun vücutta açlık sinyali oluşturan hormonların daha çok salınmasına sebep olduğunu gösteriyor. Böylelikle açlık seviyesini artırarak, bireylerin daha çok şeker ve yağ içeren gıdalar tüketmesine yol açıyor. Erken uyumaksa gece atıştırmalarını önlüyor. Yeterli ve kaliteli uyku, vücuttaki stresin azalmasını sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

YEŞİL ÇAY MUCİZESİ: Antioksidanlardan zengin yapısıyla yeşil çay, metabolizmanızı hızlandırır. Hızlı bir metabolizma daha çok ve daha iyi çalışarak, daha çok enerji harcar ve yağların yakılmasını sağlar.

PROTEİN ZENGİNİ BESLENME:

Proteinlerin sindirimi vücuda diğer besin gruplarından daha fazla enerji harcatır. Böylelikle metabolizmanızı ve kilo vermenizi hızlandırır. Her öğüne ekleyeceğiniz et, tavuk, balık, kurubaklagil, peynir, yoğurt gibi yüksek protein kaynakları enerji harcanmasını artırır, tokluk süresini uzatır, aşırı kalori alımının önüne geçer ve sürekli atıştırma yapmanızı engeller.

ÖĞÜN ATLAMAYIN: Bilinenin aksine öğün atlamak, uzun süre aç kalmak kilo vermeyi hızlandırmaz. Tam tersine metabolizmayı yavaşlatır ve inatçı son 3 kiloyu vermenizi engeller.

KAHVALTI ŞART: Kahvaltı öğününü atladığınızda öğleye doğru aşırı düşmüş kan şekeri ile birlikte daha yüksek karbonhidrat, şeker ve yağ içeren gıdalara yönelebilirsiniz. Yüksek protein ile güne başlamak metabolizmanızı hızlandıracağı için kilo vermenizi kolaylaştıracaktır.

STRES YÖNETİMİ: Stres vücudumuzda kortizol hormonunun salgılanmasına sebep olur. Yüksek kortizol düzeyi kan şekerini yükselterek vücudun yağ depolamasına yol açar. Ceviz, semizotu, balık gibi omega-3 ve C vitamini yönünden zengin koyu yeşil sebzelerle beslenmek stres hormonlarını azaltır.

UMUTSUZLUK YOK: Kalori alımı azaldıkça vücut bir savunma mekanizması oluşturur ve hormonların salgılanması, açlık, tokluk durumunuz değişmeye başlar. Vücut kaybettiği yağları geri kazanmak için uğraşır ve diyetinizi sürdüremez hale gelebilirsiniz. Bu noktada vazgeçmemek aksine kararlı ve disiplinli bir şekilde bu yöntemleri uygulamaya devam etmek gerekir.