Pazarlamada yapay zeka dönemi Nera ile başladı

Gelişen teknolojiyle birlikte firmaların pazarlama ihtiyaçları da değişti. Nera Pazarlama Ajansı Kurucusu Ogün Nergizal, kendi geliştirdikleri yapay zeka destekli yazılımla 10'un üzerinde ülkeye pazarlama danışmanlığı hizmeti verdiklerini söyledi. 2017 yılından beri yerli ve yabancı birçok firmanın pazarlama süreçlerini yönettiklerini dile getiren Nergizal, İzmirli bir firma olarak yapay zeka destekli yazılımlarıyla özellikle yabancı firmalara veya yurt dışı bağlantılı Türk firmalarına hizmet verdiklerini kaydetti.

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM

Hangi sektörde olursa olsun günümüzde firmaların artan bir rekabet içinde olduğunu vurgulayan Ogün Nergizal, "Nera olarak çözüm ortaklığı sunduğumuz firmalara dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi, kreatif strateji ve uygulama, marka tasarımı, web sitesi ve web tabanlı yazılımlar, işveren markası strateji ve uygulama, hatta fuar stantlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. 3-6 ay veya yıllık olarak belirlediğimiz hedefler

doğrultusunda bütünleşik pazarlama süreçlerini yönetiyoruz. Kendi geliştirdiğimiz teknolojinin sunduğu imkanları da kullanarak firmalara doğru bir projeksiyon çiziyoruz. Doğru hedef kitleye doğru ürün ve hizmetin sunulması artık çok önemli. Yıllardır sektördeki deneyimlerimiz ve geliştirdiğimiz yazılımlarla elde ettiğimiz verilerle birlikte firmalarınverimliliğini artırıyoruz. Yurtdışı pazarlarda çok daha düşük bütçelerle başarılı olmalarını sağlıyoruz" dedi. Karşıyaka Belediyesi Yaşar Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Teknoloji Merkezi (TEKMER) bünyesinde çalıştıklarına dikkat çeken Ogün Nergizal, KOSGEB ve Teknoloji Bakanlığı ile entegre bir yapıda olduklarını dile getirdi.