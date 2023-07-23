Cennet koylarda yüzme keyfi

AYA YORGİ/ ÇEŞME

İlçe merkezine 20 km uzaklıkta kalan Aya Yorgi Koyu, özel aracınız varsa 25 dakika sürüyor. Özel aracınız yoksa da bu bölgeye giden dolmuşlar bulunuyor.

Çeşme'nin en meşhur koylarından olan Aya Yorgi, sakin bir denize sahip olmasının yanı sıra çocuklu aileler tarafından da tercih edilen ilk bölgedir. Mavi bayraklıdır ve tertemizdir. Denizi de kumdur.

BOYALIK/ ÇEŞME

Bu plaj, ilçe merkezine 10 km uzaklıkta yer alıyor. 4 km uzunluğundaki Boyalık Plajı, Ilıca'ya doğu gidilen yol üzerinde yer alıyor. Halk plajı olan Boyalık Plajı ücretsizdir ama ekstra su sporları yapmak isterseniz ücreti olacaktır. Berrak, kumlu denizinde yüzmekten büyük keyif alırsınız. Sığ suları yüzmeyi yeni öğrenenler ya da denizde derinliği çok sevmeyenler için birebir.

ILICA/ ÇEŞME

Çeşme denilince akla ilk gelen yerlerden birisi Ilıca Plajı. Burası hem berrak suyuyla hem de geniş, hilal şeklindeki yapısıyla dikkat çekiyor. Çok fazla turistin beğenisini kazanan Ilıca Plajı, çoğu kişi tarafından da şifalı olarak biliniyor. Çeşme merkezden ulaşımın oldukça rahat olduğu bölgeye, sabah erkenden gelin, akşama kadar serin suyun tadını çıkarın.

PIRLANTA/ ÇEŞME

İlçeye yaklaşık 20 km uzaklıkta yer alan Pırlanta Plajı, tertemiz ve berrak deniziyle, yaz aylarında oldukça kalabalık. Pırlanta Plajı'nın plajı kumlu ve denizi de sığdır.

Yazın hem sıcaklarda serinleyebileceğiniz hem de akşam esintisiyle rahat nefes alabileceğiniz bir bölge.

ÇİFTLİKKÖY/ ÇEŞME

Sakız Adası'na yakın, sakız ağaçları ile ünlü Çiftlikköy, aynı zamanda tam bir ıstakoz cenneti. Mavi ve yeşilin her tonu ile ziyaretçilerine doğanın keyfine çıkartan köy, restoranların nefis ıstakozlarıyla farklı deneyimler sunuyor. Her zaman sakin bir deniz yapısına sahip olması da Çiftlikköy Plajı'nı ayrı bir yere taşıyor.

GERMİYAN/ ÇEŞME

Germiyan Köyü'ne bağlı olan bu plajı kesinlikle seveceksiniz. Plaja giderken köyün içerisinden de geçebilirsiniz. Bu bölgeyi gezerek güzel zaman geçirebilirsiniz.

Her zaman temiz olan suyunda yüzmeye doyamayacaksınız. Diğer plajlarına kıyasla Germiyan, daha az insanın uğradığı bir yer olduğu için daha fazla sessizlik ve sakinlikle karşılaşıyorsunuz.

İNCİRLİKOY/ KARABURUN

Karaburun da son derece popüler ve güzel plajlara sahip. Bunların başında da İncirlikoy geliyor. Merkezde yer alan bu plaj, Türkiye'nin Mavi Bayraklı en iyi 10 plajlarından birisi seçildi. Akvaryum Koyu olarak da bilinen bu koy, tertemiz ve mavinin her tonunu görebileceğiniz bir denize sahip. Koyda bulunan belediyeye ait tek işletmede yemek, duş ve tuvalet ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, ayrıca plajda şezlong ve şemsiye imkânın da rahatlıkla yararlanabilirsiniz.

BADEM BÜKÜ/ KARABURUN

Karaburun'da bulunan koy, merkezden uzaktır ama gittiğinize değecek.

Kumluk bir zemine sahip plaj, çocuklu ailelerin rahatlıkla gelebileceği bir yer. Tek eksisi yakınlarda bir işletmenin bulunmaması. Çok fazla kampçının tercih ettiği bölge gerçekten son derece huzurlu, sessiz ve kafa dinlerken güneşlenebileceğiniz bir yer.

DOLUNGAZ / KARABURUN

İzmir'deki en iyi kamp alanlarından biri olan ve doğayla baş başa kalabileceğiniz bu bölgeye bayılacaksınız. Denizi oldukça temiz ama hem plaj hem de denizin girişi taşlık ve kestaneli. Bu yüzden deniz ayakkabısı kullanmak isteyebilirsiniz.

DEMİRCİLİ PLAJI/ URLA

Denizin içine doğru uzanan yarımada boynunun her iki tarafında 2 tane güzel koya sahip. Bunun en iyi yanı bir tarafı dalgalı ise diğer tarafının dalgasız olması.

Yani her zaman dümdüz bir deniz bulabiliyorsunuz. Eğer soğuk suya girebiliyorsanız Demircili'de çok güzel vakit geçireceksiniz.

MAVİ PLAJI/ URLA

Çeşmealtı bölgesinde de suyu oldukça berrak bir plaj bulunuyor. Mavi Plajı, son zamanların en çok tercih edilen yerlerinden bir başkasıdır. Burası aslında hem şehrin içinde hem de deniz kıyısında olmak isteyenlerin adresi.

KUM DENİZİ/URLA

Kum Denizi Plajı, oldukça geniş bir alana sahip. Bir tarafında şezlongları kiralayabileceğiniz ve içerisinde işletmesi olan alan bulunuyor. Diğer tarafta ise halk plajı olarak belirlenen, herkesin rahatlıkla vakit geçirebileceği bir alan var. Sığ yapısından dolayı deniz çok fazla derinleşmiyor.