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Kali Beach’te gün boyu eglence

Sabahın ilk saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlayan Kali Beach, kaliteli müzik ve lezzetli menüsü ile misafirlerine gün boyunca unutulmaz saatler yaşatacak

Kali Beach’te gün boyu eglence

Port Unigue Adası'nda bu yıl açılan Kali Beach, atmosferi ve özel dinlenme alanları ile misafirlerine keyifli bir gün yaşatıyor. İşletme sahibi Mertcan Uzun, dünya mutfağından kendi yorumlarını kattıkları örnekler ve ünlü isimlerin sahne alacağı partilerle eğlencenin zirve yapacağını söyledi.

Zigana Beach Resort'un önünde yer alan Kali Beach Alaçatı hakkında bilgi veren Mertcan Uzun, "Dünya mutfağını ve Uzakdoğu lezzetlerini mutfak ekibimizin kendi yorumları ve spesiyalleri ile harmanlanmış menümüzü; bar ekibimizin imza kokteylleri ve sıra dışı sunumları ile taçlandırıyoruz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlayan Kali Beach, günbatımı partileriyle de misafirlerine keyifli bir deneyim ve hizmet sunuyor. Aynı zamanda Kali Beach'in bu partileri yaptığı alan bu muhitteki en iddialı alanlardan biri. 2023 yazı boyunca birçok sürpriz ismin sahne alacağı Kali Beach'te eğlencenin doruklarına çıkılacak" dedi.

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