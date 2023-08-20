Kolajen ile kendinize güzel bakın!

Herkes daha parlak bir cilt daha sağlıklı bir görünüm ister. Genel olarak kolajen, diğer hücreler tarafından oluşturulmuş bir proteindir. Aynı zamanda içerisinde cilde parlaklık ve esneklik veren fibroblasta da sahiptir. Eğer siz de canlı bir görünüm istiyorsanız kolajen desteği alabilirsiniz, doğal maskeler oluşturabilirsiniz ya da takviyelerle bunu tamamlayabilirsiniz.

EKSİKLİĞİ KENDİNİ HEMEN BELLİ EDER

Kolajen takviyesi alabilmeniz için öncelikle eksik olup olmadığını bilmeniz gerekiyor.

Bu yüzden de dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. En çok ciltte kendini belli eden bu durum direkt olarak fark edilebilir. Cildiniz sıkılığını kaybederek sarkmaya başlar, matlaşır ve kırışıklıklar kaçınılmaz hale gelir.

Ayrıca cildin nem dengesinin bozulması, cilt kuruluğu, renk eşitsizliği, ciltte yanık, kesik ya da yaralanma halinde iyileşme sürecinin uzaması, yüz ve göz çevresinde çukurlaşma gibi değişiklikler görülebilir.

Saçlarınız ve tırnaklarınızda da fark edilir. Saçın uzama süresi yavaşlar, incelme ve saç dökülmeleri sıklıkla görülür.

Kolajen eksikliğinde tırnaklarda soyulma, kırılma ve mantar hastalığına yatkınlık oluşabilir.

İşte böyle bir durumda kolajen desteği almanız iyi olacaktır.

KOLAJEN İÇEREN BESİNLER

Kolajen daha çok takviye olarak tercih edilse de aslında vücudun yapı taşları arasında yer alır. Yaşlandıkça vücutta üretilen kolajen miktarı da azalır. Düzenli ve dengeli beslenme ile vücudun kolajen yapmasına yardımcı olup, ihtiyaç duyulan ham maddeleri sağlar. İçerisinde bolca kolajen barındıran besinleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

- Tavuk, hindi, dana eti gibi hayvansal proteinden zengin et ürünleri - Soğuk su balıkları - Yumurta - Yoğurt, süzme peynir, lor peyniri gibi süt ve süt ürünleri - Ispanak, pazı, lahana, brokoli ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler - Portakal, greyfurt, mandalina ve limon gibi narenciye meyveleri - Çilek, böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi kırmızı meyveler - Badem, ceviz, soğan, biber, fasulye ve bezelye gibi doku oluşumunu destekleyen biotinli besinler

DOGAL MASKELERLE CİLDE KOLAJEN TAKVİYESİ

Bir başka yöntem de doğal maske yapmaktır. İhtiyacınız olan malzemeleri alarak evde kendiniz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz ilk maske için; 1 çay bardağı kadar chia ve keten tohumuna, 2 su bardağı kadar da demlenmiş yeşil çaya ihtiyacınız var. Tohumları karıştırın ve ardından demlenen yeşil çayı da tohumlara ekleyin. Gazlı bezi yüzünüze maske olacak şekilde kesin ve demlenen suya batırın.

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

1 yemek kaşığı bal, 5 adet kırmızı üzüm püresi ve 3 çay kaşığı zeytinyağını bir kapta karıştırın. Minik bir fırçayla cildinize sürün ve 15 dakika kadar bekleyin. Antioksidan içeriği yüksek olan bu sağlıklı maske sayesinde cilt hücrelerinizin yenilenme hızı yükselecek. Göz kenarlarında, altında ve dudak çevresinde oluşan kırışıklığı kısa sürede yok olacak.

ZEYTİNYAĞI VE YUMURTA

1 yumurta akını çatalla çok iyi şekilde çırpın, üzerine 1 çay kaşığı zeytinyağını ekleyin. Bu maskeyi cildinize sürün ve beyaz peçete ile yüzünüzü kapatın. 15 dakika kadar maskenin ciltte kalması için bekleyin ve süre dolunca peçeteyi yüzünüzden çıkarın.