Mimar Kemalettin moda şölenine hazırlanıyor

TEKSTİL ve modanın kalbi İzmir, önümüzdeki günlerde görkemli bir defileye daha ev sahipliği yapacak. İzfaş ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği'nin ortaklığında 21-22 Eylül'de hayata geçirilecek olan Wedding Fashion Week İzmir, ünlü modellerin katılımıyla 2 gün boyunca renkli görüntülere imza atacak.

Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, ünlü mankenler Ece Gürsel, Alona Kral, Açelya Kartal ve Kanada'dan gelecek olan siyahi model Viviane Oliveira ile Duman Ajans modelleri görev alacak. Organizasyona katılan 45 firmanın 2024 yılı için özel olarak hazırlanan 250'ye yakın koleksiyonu görücüye çıkarılırken, ayrıca yurtdışından gelen dansçıların katılımıyla renkli gösteriler de sergilenecek.

GELENEKSEL HALE GELECEK

ETKİNLİK hakkında bilgi veren Mimar Kemalettin Moda Merkezi (MKMM) Derneği Başkanı Erdoğan Kulu, "Modanın öncüsü İzmir'de, piyasanın hareketlenmesi için firmaların koleksiyonlarının profesyonel mankenler eşliğinde tanıtılmasını sağlıyoruz. Bu organizasyonu geleneksel hale getirip yılda iki kez yapmayı planlıyoruz. Yerli ve yabancı müşterilerin organizasyonumuza katılıyor olması bizleri çok mutlu etti. Tüm yönetim kurulumuzla beraber projenin her alanında çalışmaktayız. Bizlere verdikleri destekten dolayı, İzfaş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Defilemizi, koreograf Serkan Duman ve Gökhan Duman'a teslim ettik. Hep beraber moda rüzgarını estirmek için hazırız" dedi.