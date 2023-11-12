Mektupla gelen baba özlemi

İzmir Tire'de, kağıt ve kutu sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmada çalışan Sema Sönmez, yaklaşık 5 yıl önce vefat eden babasından aldığı mektup ile adeta hayatının şokunu yaşadı. PTT Genel Müdürlüğü'nün 2002 yılında başlattığı "Cumhuriyetin 100'üncü Yılına Mektup" kampanyasına katılarak 21 yıl önce geleceğe mektup yazan emekli kaymakamlık makam şoförü Mustafa Sönmez'in mektubu vefatından 5 yıl sonra büyük kızı Sema Sönmez'e ulaştı. Babasının cumhuriyetin değerlerini anlatan mektubunu gözyaşları içinde okuyan Sema Sözmez, "Yaşadığım duyguları anlatmam mümkün değil" dedi.

KARDEŞLERİ İLE OKUDU

Sönmez ailesini hem sevindiren hem de gözyaşlarına boğan duygu dolu mektup, Sema Sönmez'e 6 Kasım tarihinde ulaştı. Mektubu, postaneden Tire Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Salih bey ile birlikte almaya gittiğini anlatan Sema Sönmez, "Salih bey bana rahmetli babamın Cumhuriyetin 100'ncü yılına özel bir mektup yazdığı bilgisini verdi. İlk şaşkınlığımı üzerimden attıktan hemen sonra birlikte mektubu postaneden aldık. Büyük bir heyecanla kardeşlerim, Yalkın, Arzu, Berna ile birlikte oturup mektubu okuduk. Babam ilkokul mezunuydu. 1992'de emekli oluncaya kadar tam 25 yıl boyunca Tire Kaymakamlığı'nda makam şoförü olarak görev yaptı. Devlet terbiyesi almış çok sevilen ve tanınan bir şahsiyetti. PTT Genel Müdürlüğü'nün 2002 yılında başlattığı "Cumhuriyetin 100'üncü Yılına Mektup" kampanyasına katılmış ve bizlere nasihatlerle dolu bir mektup kaleme almış" diye konuştu.

KAHRINDAN 'ALZHEIMER' OLDU

Mektupta, babasının Cumhuriyet'in değerlerine atıflar yaptığını ifade eden Sema Sönmez, "Mektubun ilerleyen satırları ise ailemize ayrılmış. 1987'de, gördüğü bir rüyada 2014'te öleceğini belirtmiş. Annem Semahat Sönmez'e, 'Hanım, eğer sağsan çocuklarıma iyi bak onlar sana emanet' diye seslenmiş. Oysa annem, ondan üç yıl önce 2015'te vefat etti. Birbirlerini çok seviyorlardı. Babam da üzüntüsünden kısa süre sonra 'Alzheimer' hastalığına yakalandı ve 2018'de, 81 yaşındayken o da aramızdan ayrıldı" dedi. Cumhuriyet sevdalısı baba Sönmez 2002'de yazdığı mektupta Tire halkına da şu satırlarla seslendi. "Türk ulusunun ve sayın Tirelilerin Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutluyorum. Nice nice yüz, bin yılların bağımsız ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda kutlanmasını diliyorum."