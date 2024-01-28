Koreli kadınlar güzellik rutininde bir marka

Son zamanlarda müzikleri, dansları ve dizileriyle eğlence dünyasını etkisi altına alan Kore kültürü kadar hatta daha popüler olan bir şey varsa o da prüzsüz ciltleriyle meşhur Koreli kadınların güzellik rutinleri... Kore cilt bakım rutini denilince 6 madde öne çıkar. Evde de uygulanması gayet basit olan bu rutinleri, alışkanlık haline getirerek siz de Koreli kadınlar gibi görünebilirsiniz.

PİRİNÇ MASKESİ UYGULAMAK!

KORELİ kadınların beyaz ve pürüzsüz bir tene sahip olmalarının en önemli etkilerinden birisi de sıklıkla pirinç maskesi uygulamalarıdır. Bu maske, ciltteki renk eşitsizliklerini ortadan kaldırdığı gibi cilt tonunu eşitler ve aynı zamanda pamuk gibi bir cilde sahip olmasına yardımcı olur. Pirincin içinde bulunan nişasta, cildi yumuşatmaktaki en önemli maddedir.

KAĞIT MASKELER!

SON yıllarda özellikle ülkemizde de sıkça karşılaştığımız kağıt maskeler, pek çok kozmetik firması tarafından da üretilmeye başlanmıştır. Kağıt maskeler ilk olarak Kore'de ortaya çıkmış olup, içeriğindeki cilde yararlı yağlar ile cilde kolay bir bakım yapar. Cilt tipinize uygun içeriğe sahip bir kağıt maske ile haftalık bakım rutininizi yapabilir, yüz beyazlatıcı maske sonrası cildinize uygun nemlendirici krem uygulayarak bakımınızı tamamlayabilirsiniz.

CİLDİ FIRÇALAMAK

İLK etapta karşımıza çıkan alışkanlıkları cildi fırçalamaktır. Özellikle son yıllarda özellikle dikkat çeken cilt fırçalarını pek çok yerde bulmak mümkündür. Kore kozmetik sektöründe fazlasıyla satışı yapılan cilt fırçaları, bakım rutininde herkesin elinin altında olması gereken bir araç haline gelmelidir. Ciltteki ölü deriyi temizlerken gözeneklere birikmiş kirleri de en hassas bölgeye kadar yok eden cilt fırçaları ile özellikle gece yatmadan muhakkak cildinizi temizlemelisiniz. Böylece cildinize uygulayacağınız bakım kreminin emilimi daha hızlı olacaktır.

YÜZ EGZERSİZLERİ!

KORELİ kadınların daha küçük yaşlarda başladıkları yüz egzersizleri, cildin kırışıklıklar ile savaşmasına yardımcı olduğu gibi kan dolaşımını hızlandırır. Bu egzersizler sayesinde yaş ilerlese dahi cilt elastikiyetini kaybetmez. Koreli kadınların geç yaşlanmasının nedenlerinden birisi de bu egzersizlerdir. Parmak uçları ile cilde yapılacak minik darbeli dokunuşlar kan dolaşımını harekete geçirecektir. Minik minik dokunuşlar, parmaklar ile cilde germe hareketlerine günde 15 dakika ayırsanız bile kafi.

DOĞAL YAĞLAR!

CİLT, vücut ve saç bakımı için olmazsa olmaz bakım ürünlerinin başında doğal yağlar gelir. Bazı kadınlar herhangi bir kimyasal üründen ziyade direkt aktarlardan aldıkları doğal içerikli yağlar ile cildine bakım uygular. Kore'de bu yağların bin bir çeşidine ulaşmak mümkün. Cildiniz kuruysa ya da yağlıysa en uygun bakım yağı ile cildinizi yumuşatabilir, ölü deriden arındırabilir, sağlıkla parlamasına yardımcı olabilirsiniz. Özellikle doğal gül yağları, tüm cilt yapısına uygun olmakla birlikte cilt tonunu eşitlemesi ve yumuşatması bakımından oldukça fazla tercih edilen yağlardan biridir. Siz de cilt tipinize uygun doğal yağları araştırın ve yapacağınız cilt bakımınıza mutlaka bir iki damla doğal yağ eklemeyi ihmal etmeyin. Unutmadan ekleyelim, kullandığınız yağları fondötenlerinize de ekleyebilirsiniz. Böylece makyajınız daha kalıcı ve doğal ışıltılı olacaktır.

GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK!

KORELİ kadınların olmazsa olmazı güneş kremleridir. Açık tenli oldukları için direkt güneş ışınlarına maruz kalmak zararlı olacağından, dışarıya çıkmadan muhakkak yüksek koruyucu güneş kremi kullanırlar. Hatta yanlarında taşıyarak gün içinde tazelerler. Güneş, her ne kadar yararlı olsa da cilt üzerinde olumsuz izler meydana getirmektedir. Yaz kış demeden güneş kremi kullanmayı rutinlerinize eklemeyi unutmayın.