Sürpriz sonlu film sevenler ekran başına

Fight Club (1999)

Jack, sıradan bir hayat süren bir sigorta memurudur. Uzun süredir uykusuzluk sorunu çeken Jack, bunu düzeltebilmek için grup terapilerine katılmaktadır. Terapilere gittiği sırada Marla adında bir kızla, daha sonra ise tüm yaşamını kökünden değiştirecek olan Tyler ile tanışır.

Tyler, kısa süre sonra Jack'i asla bilinmemesi gereken bir organizasyon olan Dövüş Kulübü ile tanıştırır. Beklenmedik bir sonla biten filmler arasında yer alan yapımın oyuncu kadrosunda Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter ve Jared Leto yer alıyor.

THE PRESTİJE (2006)

1890'ların Londra'sında geçen filmde, trajik bir kazaya şahit olan ve bundan çok etkilenen iki sahne sihirbazı, birbirlerini alt etmek için sahip oldukları her şeyi feda ederek mükemmel illüzyonu yaratmak için bir savaşa girerler. Filmin oyuncu kadrosunda Christian Bale, Hugh Jackman, Michael Caine, Scarlett Johansson ve Rebecca Hall yer alıyor.

SHUTTER ISLAND (2010)

İki polis memuru Teddy Daniels ve Chuck Aule, bir hastanın ortadan kaybolmasını araştırmak için uzak bir adadaki akıl hastanesine gönderilir. Teddy, bu akıl hastanesi hakkındaki şok edici bir gerçeği ortaya çıkarır. Filmin oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley ve Michelle Williams yer alıyor.

PRİMAL FEAR (1996)

Kilisede görev yapan Aaron, baş rahibi öldürmekle suçlanmaktadır. Olay yerinden kaçarken görülen Aaron, görgü tanıkları tarafından suçlu olarak ilan edilir. Hal böyle olunca, ceza almasına kesin gözüyle bakılır. Martin Vail, Aaron'ı savunma görevini üstlenir ve davanın seyrini değiştirir. Filmin başrollerini Richard Gere ve Edward Norton ikilisi üstleniyor.

THE SİXTH SENSE (1999)

Çok uzun zamandır mesleğini yapmayan psikiyatr Crowe, geçmişte yaşadığı kötü bir olayın izlerini halen daha taşımaktadır. Crowe, geçmişte bir saldırıya uğramış ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya gelmiştir. Şimdilerde Crowe, Cole isimli küçük bir çocuğun doktorluğunu yapmaktadır ve günden güne onunla bağ kurmaktadır. Crowe, zamanla küçük çocuğun kimseyle paylaşmadığı bir sırra tanık olacaktır ve hayatında bir kırılma noktası yaşayacaktır. Filmin oyuncu kadrosunda Haley Joel Osment, Bruce Willis ve Toni Collette yer alıyor.

OLDEUBOİ (2003)

Oh Dae-Soo ismindeki bir adam, kaçırıldıktan sonra 15 yıl boyunca hapis edilir. Sonra bir gün hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakılır. Oh Dae-Soo, olup biteni anlamaya ve kendini kaçıranlardan intikam almaya kararlıdır. Fakat onu kaçıranların daha sinsice planları vardır. Filmin başrolünü Min-sik Choi üstleniyor.

MEMENTO (2003)

Ters köşe yapan filmler listemizde yer alan Akıl Defteri, kısa süreli hafıza kaybına sahip olan bir adamın karısını öldüren kişilerini bulmaya çalışmasını konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Guy Pearce, Carrie-Anne Moss ve Joe Pantoliano yer alıyor.

THE USUAL SUSPECTS (1995)

San Pedro'da patlayan bir tekneyi araştıran polis, teknede 91 milyon kara para ve 27 ceset bulur. Bu olaydan sadece iki kişi kurtulur; biri Verbal Kint adında bir tetikçi, diğeri ise Macar bir teröristtir. Polis Verbal Kint'i sorgulamaya başlar. Sorgu sırasında Kint, altı hafta öncesinden başlayarak yaşanan her şeyi anlatır. Sürpriz sonlu filmler arasında yer alan yapımın oyuncu kadrosunda Kevin Spacey, Benicio del Toro, Stephen Baldwin ve Chazz Palminteri yer alıyor.

ORPHAN (2009)

TERS köşe yapan filmler arasında yer alan 2009 yapımı Orphan, bebeklerini anne karnındayken kaybeden bir çiftin bir süre sonra Esther adındaki küçük kızı evlat edinmesini ve bu küçük kızın çarpıcı sırlarını konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Isabelle Fuhrman, Vera Farmiga ve Peter Sarsgaard yer alıyor.

SE7EN (1996)

Yedi, biri çaylak diğeri tecrübeli olan iki dedektifin, yedi ölümcül günahı amaç olarak kullanan bir seri katili yakalamaya çalışmasını konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey ve Gwyneth Paltrow yer alıyor.

THE GAME (1997)

Zengin bir San Franciscolu bankacıya gizemli bir oyuna katılma fırsatı verildikten sonra hayatı altüst olur ve bunun gerçekten kendisini yok etmeye yönelik gizli bir komplo olup olmadığını sorgulamaya başlar. Filmin oyuncu kadrosunda Michael Douglas, Sean Penn ve Deborah Kara Unger yer alıyor.