İstanbul, İzmir, Dubai arası şarkı çıkardı

stanbul, İzmir ve Dubai'de sahne çalışmalarını aralıksız sürdüren Müge Ökten, yeni çalışması "Tekim Ben Tekim"i Rafet El Roman'ın yapımcılığında piyasaya çıkardı. Sözü müziği Müge Ökten'e ait olan şarkıyla ilgili espri yapan Rafet El Roman, "Şu kıza bir sevgili bulun" yorumuyla sosyal medyada gündem konusu olmuştu. İzmirli şarkıcının aşkta aradığını bulamayan insanların sesi olmak için yazdığı parça, dijital platformlarda yayına girdi, klibi ise yakında çekilmeye başlayacak. Birbirinden uzak 3 şehirdeki sahne çalışmaları nedeniyle günleri yollarda geçen ve bu yoğunluğun arasında bir de Ramazan ayı için Yunus Emre projesine mesai harcayan Ökten, sözü bestesi İsmail Dinçer'e ait olan ilahi formatında bir şarkı hazırlamaya çalışıyor.