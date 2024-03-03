Yeni Asır’dan iş ve siyaset dünyasını buluşturan gece

1895 yılından beri İzmir ve Ege Bölgesi'nin sesi olan Yeni Asır Gazetesi, 129. yılında Türkiye'nin en köklü gazetesi unvanını gururla taşıyor.

Üç asra hitap eden ve pek çok yeniliğin öncüsü olan Yeni Asır Gazetesi'nin düzenlediği Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödül Töreni Balçova'daki Hyatt Regency İzmir İstinye Park'ta gerçekleşti.

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Başarılı iş insanlarını buluşturan geceye, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sabah Gazetesi Ekler Genel Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yeni Asır Gazetesi Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet, Sabah Gazetesi Yazarları Yavuz Donat ile Levent Tüzemen, iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.