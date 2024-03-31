Hyatt Regency İzmir İstinyepark’ta iftar

HYATT Regency İzmir İstinyePark, geniş aileler ve kalabalık gruplar için hazırladığı Ramazan Ayı'na özel iftarlıklarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ramazan boyunca kalabalık iftar buluşmalarının adresi olmayı sürdüren otel, gün ışığı alan salonlarında 10 kişi ve üzeri gruplara, kişi başı 1450 TL'den başlayan menüleriyle hizmet veriyor. Hem otelde kalan misafirler hem de dışarıdan restorana gelen müşteriler, baş aşçı Necdet Çolakoğlu ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan lezzetlerin tadına bakıp günün yorgunluğunu atabiliyor.