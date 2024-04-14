Tarihi göçün kanıtı kazıdan çıktı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde baharda üremek için ormandan gölete gitmeye çalışan kurbağalar, aşmak zorunda kaldıkları kara yolunda hızla ilerleyen araçların arasından karşıya geçmeye çabalıyor. Topuk Yayla mevkiindeki ormanlık alanda yaşayan kurbağalar, ilkbaharda çiftleşme döneminin gelmesiyle kara yolundan geçip gölete ulaşmaya çalışıyor. Ormandan Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne üremek için göç eden kurbağalar, bu yolculuklarında Domaniç-İnegöl kara yolunu geçmek zorunda kalıyor. Yolun karşısına geçmeye çalışan yüzlerce kurbağa ilginç görüntüler oluşturuyor. Bazıları birbirlerinin sırtında yolun karşısına geçmeye çalışırken, bazıları da geceleri fark edilmedikleri için araçların altında ezilerek ölüyor.

SÜRÜCÜLER DİKKAT!

Domaniç-İnegöl karayolunda her baharda kurbağaların birbirinin sırtına binmiş şekilde yollara dökülmesinin höyük kazısında çıkan 5 bin yıllık kurbağa figürlü içki kabının sırrının çözülmesini sağladığını ifade eden Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri, "Dünyada çeşitli hayvan figürlerinden sunu kapları vardı ancak ilk kez Seyitömer'de rastlanan kurbağa formundaki kaplarının esin kaynağına ulaşmamız bizi heyecanlandırdı. Ryton denilen bu kaplar, eski çağlarda tanrılara içki sunulan özel kaplardır. Buluntu, Domaniçİnegöl karayolunda görülen ve bu bölgede halen yaşadıkları anlaşılan aynı tür kurbağalarla anlam kazandı. Tesadüfen gördüğümüz fotoğrafla önemli bir konu aydınlandı. Buna benzer dünyada başka bir buluntu yok. Yeni evlerine sağ salim ulaşabilmeleri için sürücülerimizden ricamız Domaniç-Topuk Yayla mevkisinde her zamankinden daha dikkatli olmaları... Bu zorlu yolculuklarında zarar görsünler istemiyoruz" uyarısını yaptı.

5 BİN YILLIK GÖÇ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümünce Kütahya merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, 2010 yılında, bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü bir kap bulunmuştu. 5 bin yıl öncesine ait "ryton" diye bilinen kaptaki figürün, kurbağaların ilkbahar aylarındaki çiftleşme döneminde gruplar halinde araziye dağılmalarıyla ilgili olduğu fark edilmişti. Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen kurbağa figürlü kaptan hareketle kurbağaların çiftleşmek için göç yolculuğunu 5 bin yıldır sürdürdüğü ve dünyada böyle bir buluntu olmadığı sonucuna varılmıştı.

RYTON FİGÜRÜ

5 bin yıl öncesine ait "ryton" diye bilinen kaptaki fi gür, kurbağaların üreme yolculuğunun 5 bin yıldır sürdürdüğünü 5 ortaya çıkardı.