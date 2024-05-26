Mucit çocuklardan hayatı güzelleştiren icatlar

BRAILLE

KÖRLER alfabesi olarak da bilinen Braille bir çocuk tarafından icat edildi. Louis Braille, henüz 3 yaşındayken ciddi bir göz yaralanması geçirdi. Kazadan sonra ne yazık ki iki gözü de kör oldu.

Braille, başlangıçta Fransız ordusu için yaratılmış bir sessiz iletişim yöntemini öğrendiğinde 12 yaşındaydı. Bunu basitleştirdi ve 1824'te braille yazı sistemi doğdu. Çocuklar yıllar sonra bile braille sisteminde devrim yaratmaya devam ediyor. 2014 yılında 12 yaşındaki Shubham Banerjee, LEGO Mindstorms setinden bir braille yazıcısı yarattı. Braigo olarak adlandırılan 200 dolarlık yazıcı, 2000 dolarlık alternatiften çok daha uygun fiyatlı ve ulaşılabilir.

NOEL IŞIKLARI

NOEL ışıkları icat edilmeden önce birçok kişi ağaçlarını gerçek mumlarla süslüyordu. Ancak bu durum oldukça tehlikeliydi ve yangın çıkmasına neden olabilirdi. 1917'ye gelindiğinde insanlar elektriğe alışmaya başlamıştı.

15 yaşındaki Albert Sadacca'nın aklına uygun fiyatlı Noel ışıkları seti oluşturma fikri geldi ve bu fikrini ebeveynlerinin aydınlatma şirketinde gerçekleştirdi.

KULAKLIKLAR

MÜZİK dinlemek için olanlar değil de kulakları sıcak tutmaya yarayan kulaklıklardan bahsediyoruz. ABD'nin soğuk eyaletlerinden birinde yaşayan Chester Greenwood, 1873'te, kulaklıkları icat ettiğinde henüz 15 yaşındaydı. Greenwood, Maine'in donmuş göletlerinde buz pateni yapmayı severdi ama yüne alerjisi vardı. arkadaşlarının taktığı kulak tıkaçlı sıcak şapkaları takamıyordu. Greenwood, büyükannesinden başının etrafında bükebileceği tellere pazen veya kunduz kürkü parçaları dikmesini istedi. On yıl sonra Greenwood, her yıl 50.000 kulaklık üreten bir kulaklık fabrikasının sahibi oldu.

SÜPERMEN

JERRY Siegel, 1934'te sıcak bir yaz gecesinde uyumakta zorluk çekiyordu. Huzursuz bir halde aklı en sevdiği bilim kurgu hikayelerine döndü ve dışarıdaki aya baktığında aklına ilginç bir fikir geldi. Siegel bunları not etti ve sabah olunca bazı eskizler yapan sanatçı arkadaşı Joe Shuster'ı ziyarete koştu.

Dört yıl sonra bir yayıncı buldular ve bugün Süpermen dünyanın en bilinen karakterlerinden biri.

BUZ DONDURMA

1905 yılında, 11 yaşındaki Frank Epperson toz içecek karışımını bir bardak suya karıştırırken başka bir şey dikkatini çekti. Karışımı verandasında unutan Epperson sabah içeceği bulunduğunda bardağın içi çoktan donmuştu. Epperson daha sonra buz dondurmanın patentine başvurdu.

KAR ARABASI

QUEBEC yerlisi Joseph-Armand Bombardier 1922'nin yılbaşı gecesinde ailesini şaşırttı. Ford Model T arabasının motorunu dört kızağa monte etmiş ve arkasına el yapımı bir pervane yerleştirmişti. Bombardier'in küçük erkek kardeşinin yönlendirdiği mekanizma, durma noktasına gelene kadar kar üzerinde 804 metreden fazla yol kat etti.

15 yaşındaki mucit, icadını yıllar içinde mükemmelleştirdi ve 1935'te ona palet ekledi. 1959'da ilk ultra hafif kar motosikleti modeli olan Ski- Doo'yu ortaya çıkardı.

TRAMBOLİN

GENÇ bir jimnastikçi olan George Nissen ve koçu, ters takla atacak gücü ve yüksekliği oluşturmasına yardımcı olan bir "zıplama teçhizatı" yarattı. Başlangıçta hurda çelik ve iç lastiklerden yapılmış olan platform daha sonra "trambolin" adında taşınabilir bir versiyona uyarlandı.

PALET

1700'LERİN başında, yüzmeyi seven 11 yaşındaki bir erkek çocuğu, oval şekilli tahtaların, ortasına delikler açarak, elle tutulan yüzme yüzgeçleri yaptı. Aynısını ayakları için de yaptı ama sonra onlardan vazgeçti. Bugün Benjamin Franklin olarak tanıdığımız bu çocuk, bir soba, kilometre sayacı, paratoner ve çift odaklı merceklerin de babası oldu.

WATER TALKIE

1996 yılında beşinci sınıf öğrencisi Richie Stachowski, insanların su altında birbirleriyle konuşmasını sağlayan Water Talkie cihazını icat etti. Başarılı oldu ve Stachowski, ürün yelpazesini Short Stack adını verdiği bir şirket altında genişletti. Stachowski 1999 yılında, 13 yaşındayken, Short Stack'i milyonluk bir fiyata San Francisco merkezli bir oyuncak şirketine sattı.