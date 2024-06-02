Geleceğe götüren filmler

ELYSIUM

2154 yılını anlatan bu film de kesinlikle izlenmesi gereken filmlerden birisi. Gelecekte doğal kaynakların tükenmesi üzerine kurulan film, aslında her sahnesiyle ilgi çekiyor.

Gezegende iki sınıf mevcut: Bir yanda ileri teknolojiden nemalanan ve refah içinde yaşayanlar, diğer yanda ise sefalet içinde yaşayanlar. Refah içinde olan sınıf, Elysium adlı uzay istasyonunda yaşıyor. Geriye kalanlar ise sefalet ve kaos içinde dünyada yaşamaya devam ediyor. Ayrıca Dünya'dan Elysium'a geçiş ise tamamen yasak.

I, ROBOT

WİLL Smith'in başrolünde olduğu I, Robot vizyona girdiğinde izleyiciler tarafından çok beğenilen bir yapım olmuştu. Filmdeki olaylar, 2035 yılında geçiyor. O dönemde insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olan robotlar giderek insansı özellikler kazanmıştır. İnsan ve robot arasında her şeyin oldukça güzel ve başarılı gittiği bir zaman diliminde filmin kahramanlarından olan Spooner hariç herkes yaşamın olağan akışına alışmıştır. Ortaya çıkan bir suçun robotlar tarafından kasıtlı şekilde işlendiğini düşünen Spooner, robotlara duyduğu güveni kaybetmiş ve diğer insanlar tarafından da bu düşüncesi nedeniyle deli olarak nitelendirilmeye başlanmıştır.

AVATAR

YAYINLANDIĞI ilk zaman gişe rekorları kıran Avatar, kesinlikle teknolojiyi ve geleceği anlatan en iyi filmlerden birisi. Dünya çapında büyük bir beğeni toplayan film, James Cameron yapımı. İlk olarak filmin 2154 yılında geçtiğini belirtelim. 22. yüzyılda artık dünyada kaynaklar tükenmiştir. Bu açıdan, filmdeki gelecek tasvirinin karanlık olduğunu söylemek mümkün. Ama öyle olmasına rağmen, gelecek teknolojileri bakımından insanlığın, üst düzeye ulaştığı görülüyor. Dünya yaşanılabilir bir gezegen olmaktan çıkınca, insanlık yeni bir gezegen bulmak için kolları sıvıyor. Askeri bir şirket olan RDA ise Pandora adlı bir gezenin varlığından haberdar. Burası ise olağanüstü doğal zenginliklere sahip bir gezegen. Askeri şirket, Pandora'da yaşayan halkı ve buradaki kaynakları gözlemlemek amacıyla, Avatar adlı bir sistem kuruyor. Bu sistem ileri bir teknolojiye sahip. İnsanların sinirsel bağlantı aracılığıyla kontrol ettiği, yarı Na'vi yarı insan bedeninde olmalarına imkan tanıyan bir teknoloji. Yarı felçli ve eski bir deniz piyadesi olan Jake Sully ise gönüllü olarak programa dahil olmak ister. RDA bu teklife pek sıcak bakmasa da kabul eder. Böylelikle Jake, daha önce kardeşi için tasarlanan Avatar sürücüsünde yaşamaya başlar.

BLADE RUNNER 2049

BİR başka teknoloji konulu film ise The Blade Runner 2049. Serinin devamı olan yapım, ilk filmdeki hikâyenin yaklaşık 30 yıl sonrasında gerçekleşen olaylar anlatılmaktadır. Los Angeles Polis Departmanı'nda görevli bir memur, şans eseri tüm toplumun hayatını tehdit eden ve küresel çapta kaosa neden olabilecek bir sırrı ortaya çıkarmıştır. Olası kötü sonuçları ve felaketleri önleyebilmek için bazı bilim adamlarına danışmaya ve önemli kişilerden yardım istemeye başlar. Ancak her gittiği kişi ve karşılaşılan olay ona yeni bir kapı açmakta ve kendisini teknolojinin yönlendirdiği bir deney olarak görmeye başlamasına neden olmaktadır.

TRANSCENDENCE

TEKNOLOJİ tutkunlarının seveceği bir başka film de Transcendence. Johnny Depp'in başrolünde olduğu film sizi içine çekecek. Dr. Will Caster, yaptığı çalışmalar ile bir bilge, insandan daha üstün bir süper bilgisayar yapmaya girişir. İnsan beyninden daha üstün bir bilgisayar yaratılmasını istemeyen radikal bir grubun saldırısına uğrayacaktır.

OBLIVION

OBLİVİON, başrolünde Tom Cruise'nin yer aldığı, aksiyon ve bilim-kurgunun birbirine harmanlandığı önemli bir yapım. Film 2077 yılında geçiyor. İnsanlık, uzaylılarla nükleer silahların kullanıldığı bir savaşa giriyor. Bu savaşı insanlık kazanmış olsa da dünya yaşanılmaz bir yere dönüşüyor. Jack Harper bu savaştan haberdar fakat hafızası güvenlik nedeniyle siliniyor. Böyle olmasına rağmen, Jack sürekli geçmişe dair silik olaylar anımsıyor. O, rüyalarında bir kadın görüyor. Bu rüyalara anlam verememekle beraber, insanların savaşı kazanmasına rağmen neden dünyada yaşamadıklarını merak ediyor.

HER

2014'TE vizyona giren Her, AI ile ilgili ilginç bir konuya sahip. Kusursuz yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, Theodore Twomby'i son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır. Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore'u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırır.

AUTOMATA

OLASI bir gelecekte yaşanan, insan ve yapay zeka arasındaki bilinç yarışını konu alan Automata'da yapay zekaların üstünlüğü ele geçirdiği bir dünya anlatılmaktadır. Zamanla yapay zekaların kendi kurallarını yaratmaya ve kendi aralarında koloniler kurup dünyayı yönetmeye başladıklarını, çeşitli sınıf farklılıkları ile birbirlerinden ayrıldıklarını anlatan filmde insan ile yapay zekanın rollerinin değiştiği görülmektedir.