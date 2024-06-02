Tasarımlar yarıştı birinci ‘Otantisite’

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından her yıl düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu. Type Agency aracılığıyla yapılan ödül töreni kapsamında Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşen 'Analog' temalı defilede, 10 finalistin toplamda 40 tasarımı sunuldu.

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Serkan ve Gökhan Duman koreografisinde podyumda yürüyen mankenler, dikimleri Özlem Erkan mentörlüğünde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen birbirinden ilginç tasarımları sergiledi.

Bu sene 18'incisi düzenlenen organizasyonda birinciliği 'Otantisite' adlı tasarımıyla Nilgün Demirhan kazanırken, 'Rug Reverie' tasarımıyla Buse Ünal ikinciliği, 'Rezven' (Dünya Hayatı Sonsuzdur) tasarımıyla Mustafa Sıtkı Asmaoğlu da üçüncülüğü elde etti.

2004'ten beri düzenlenen bu etkinliğin, yapmış oldukları en önemli organizasyonlardan biri olduğunu kaydeden EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, "Her sene tasarımcılarımız kendilerini katlayarak yeniliyor ve ülkemize yeni vizyonlar kazandırıyor" derken EHKİB Başkanı Burak Sertbaş da "Ülkemiz tasarımda her sene daha ileriye gidiyor" yorumunda bulundu.