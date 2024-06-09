Menemen’in ilk ve tek termal oteli açıldı

Dünyanın pek çok noktasına franchise veren en büyük otel zincirlerinden Wyndham Hotels &Resorts, İzmir'deki yeni otelini Menemen'de açtı. FT Lotus Thermal Trademark Collection by Wyndham'ın açılışında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın yanı sıra sevilen oyuncular Özge Özacar, Büşra Pekin, İlker Aksum, ünlü solistler Aslıhan Hünel, Sinan Akçıl, Keremcem, Meyra Ilıcak ve yazar Özgür Özgülgün de yer aldı. Yoğun katılımın yaşandığı açılışta davetliler kokteyl ile ağırlanırken, günün ünlü konukları Aslı Hünel, Meyra ve Keremcem de sırayla mini konser verdi.

Ayhan-Çeşminaz-Erhan Turan

"GEÇMİŞİN İZİNDEN GİTTİK"

Arazisinde yaptırdığı incelemeler sonucunda termal su bulduklarını ifade eden otel sahibi iş insanı Ayhan Turan, "Tarihin çok eski dönemlerinde burada yer altı ve termal su kaynaklarının mineral bakımından çok zengin olduğunu öğrendik. Yaptırdığımız araştırmalar sonucunda bin 250 metre derinlikte 49 derecelik termal su ortaya çıktı. Menemen'de keşfettiğimiz termal suyu hem kendi vatandaşlarımızla ve hem de yerli yabancı ziyaretçilerle buluşturabilmek adına FT Lotus Thermal Trademark Collection by Wyndham projesini hayata geçirdik" dedi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 61 km uzaklıktaki 41 odalı otel, misafirlere termal su kaynağı, geniş bir spa ve wellness merkezi, fitness alanı ve çeşitli restoran seçenekleriyle hizmet veriyor. 101 oda olarak planlanan otelin geri kalan 60 odası da 2025 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek. Toplantı ve etkinlik salonları, düğün ve özel organizasyonlar için geniş yeşil alanları bulunan otel, a lacarte restoranı ve kahvaltı salonuyla da konuklara keyifli bir gastronomi deneyimi yaşatmayı hedefliyor.