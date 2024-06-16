İzmirli modacıdan 10. Yıl defilesi

İzmir'in gözde tasarımcılarından Murat Acar, sektördeki 10. yılını özel bir defileyle kutladı. Bornova Edward Whittall Köşkü'nün bahçesinde Serkan Duman ve Gökhan Duman koreografisinde düzenlenen etkinlikte, ünlü mankenler Özge Ulusoy, Şevval Şahin ve Sezgi Sena Akay ile birlikte Duman Fashion Event modelleri boy gösterdi.

Genç modacının "Florashion" (Çiçeklenmek) adlı 40 parçalık özel koleksiyonu, yerli ve yabancı toplam 40 manken eşliğinde sunuldu.

Bugüne kadar başarılı defilelere imza atan Murat Acar, 10. yıl gecesi için hazırladığı koleksiyonunu, ekibiyle birlikte 6 aylık bir çalışma sonucunda ortaya çıkardı.

Moda severlerin yoğun katılım gösterdiği bu özel defilenin bitiminde after party gerçekleştirildi. Gecenin konuğu Ceren Özdemir, darbukasıyla davetlilere yüksek tempolu dakikalar yaşattı.