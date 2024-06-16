Kadınlara ve ülkelerine ilham olan bilim insanları

PROFESÖR NADA JABADO İNSAN GENETİĞİ (KUZEY AMERİKA ÖDÜLÜ)

MCGILL Üniversitesi Pediatri ve İnsan Genetiği Bölümleri Profesörü ve Kanada Pediatrik Onkolojide Birinci Kademe Araştırma Başkanı Nada Jabado, agresif pediatrik beyin tümörlerinden sorumlu genetik bozuklukların kavranmasında devrim yarattığı için ödüllendirildi. Onkohistonlar olarak adlandırılan, insan hastalıklarındaki ilk histon mutasyonlarına ilişkin ufuk açıcı keşfi, kanser araştırma alanında temel bir değişime yol açtı. Yenilikçi araştırmaları ve küresel bir işbirlikçi ağ kurmadaki etkili liderliği sayesinde, genç hastalar için hem teşhiste hem de klinik tedavileri geliştirerek pediatrik kansere yönelik tıbbi yaklaşımı yeniden şekillendirdi.

PROFESÖR ALİCİA KOWALTOWSKİ BİYOKİMYA (LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER ÖDÜLÜ)

BREZİLYA Sao Paulo Üniversitesi Biyokimya Profesörü Alicia Kowaltowski, "hücrenin ana enerji kaynağı olan ve pil görevi gören" mitokondri biyolojisine yaptığı temel katkılardan dolayı ödüllendirildi. Çalışmaları, obezite ve diyabet gibi kronik hastalıkların yanı sıra yaşlanma sürecinde enerji metabolizmasının etkilerini anlamamız için kritik önem taşıyor. Bir araştırmacı ve gösterdiği liderliğinin yanı sıra Latin Amerika'da bilimin savunulması ve halka yayılması için ilham oluyor.

Jean Paul Agon, Profesör Alicia Kowaltowski, Profesör Nada Jabado, Profesör Rose Leke, Profesör Nieng Yan, Profesör Genevieve Almouzni, Audrey Azoulay

PROFESÖR ROSE LEKE İMMÜNOLOJİ (AFRİKA VE ARAP DEVLETLERİ ÖDÜLÜ)

KAMERUN, Yaounde I Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi Eski Direktörü olan Rose Leke, gebelikle ilişkili sıtma vakalarını iyileştirme, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına destek sağlama ve Afrika'da aşılama oranlarını artırma konularında gösterdiği liderliğinin yanı sıra, olağanüstü araştırmaları ve öncü çabalarıyla, genç bilim insanlarının kariyer yollarını iyileştirme konusundaki gayretleri için ödüle layık görüldü.

PROFESÖR NİENG YAN YAPISAL BİYOLOJİ (ASYA VE PASİFİK ÖDÜLÜ)

ÇİN Tsinghua Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi Üniversite Profesörü, Shenzhen Tıp Araştırma ve Çeviri Akademisi Kurucu Başkanı ve Shenzhen Körfezi Laboratuvarı Direktörü Nieng Yan, hücre zarı boyunca iyonların ve şekerlerin trafiğine aracılık eden çoklu zar proteinlerinin atomik yapısını keşfettiği ve zarlar arası taşınmayı yöneten ilkeleri ortaya çıkardığı için ödüle layık görüldü. Olağanüstü araştırmaları epilepsi ve aritmi gibi birçok bozukluğa ışık tuttu ve ağrı sendromunun tedavisine yön verdi. Alanında lider bir otorite olan Dr. Yan, dünya çapında kadın bilim insanlarına ilham veriyor.

PROFESÖR GENEVİEVE ALMOUZNİ - MELOKÜLER BİYOLOJİ (AVRUPA ÖDÜLÜ)

FRANSA Curie Enstitüsü, Bilimler Akademisi Üyesi ve Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü Genevieve Almouzni, DNA'nın hücre çekirdeği içindeki proteinlerle nasıl paketlendiğinin anlaşılmasına yönelik ufuk açıcı katkılarından dolayı ödüllendirildi. Epigenetik alanındaki öncü çalışması, normal gelişim sırasında hücre kimliğinin nasıl belirlendiğine ve kanser tarafından nasıl bozulduğuna dair buluşları ilerletti. Araştırmaları ilerletme, yeni nesil bilim insanlarını yetiştirme ve kadınları bilimde teşvik etme konusundaki olağanüstü başarıları ilham verici bir rol oynuyor.