Karateke’nin kadınları suyla tarih yazıyor

İzmir'in Tire ilçesindeki Karateke mahallesinin kadınları, bayram tatilini fırsata çevirdi. Karateke Köyü Sulama Kooperatifi'nin kadın üyeleri, büyük firmaların bu dönemde tatilde olması nedeniyle üreticinin elindeki turşuları almayınca devreye girdi. Üreticiyi desteklemek adına piyasa değerinin de üzerinde alınan turşuları önce Türkiye'nin dört yanına satmaya başladı, ardından ilk ihracat Romanya'ya gerçekleşti. 30 ton ile başlayan yolculukta hedef bu yıl 1000 ton olarak belirlendi. Karateke Köyü Sulama Kooperatifi Genel Müdürü Gülşah Bayrakçı, "Karateke'nin cesur kadınları, tarımsal üretimde tarih yazıyor" dedi.

■ KARATEKE'NİN ADI NEREDEN GELİYOR?

Burası bir yörük köyü. Biliyorsunuz, yörüklerin çok zorlu bir yaşamı vardır. Dağlarımızdaki kara tekelerimiz de bu zorlu yaşamın adeta sembolleri oldu. Köyümüzün adı oradan geliyor.

■ SULAMA KOOPERATİFİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Su sadece bizim için değil. Tüm insanlık için önemli. Bize göre de su, insanlığın ortak hazinesi ve geleceğe bırakmak zorunda olduğumuz en kıymetli miras. Su yoksa hayat yok. Bu yüzden suyu en verimli şekilde kullanmalıyız. Bu noktadan yola çıkarak kurulduk ve damlama sulamayı hedefledik. 7 kuyumuz var. Damlama sulama yapmayana su vermiyoruz. Bu konuda çok disiplinli ilerliyoruz. Çiftçimiz suyun değerini, kıymetini bildiği gibi bu konuda herkesin de duyarlı olmasını istiyoruz.

■ PEKİ GIDAYA GEÇİŞ NASIL OLDU?

Sulama kooperatifi olarak aslında bir üretim sisteminin en önemli parçasıyız. Günümüzde üretmek tek başına yeterli değil, katma değerli üretim şart. Bu noktadan hareketle hizmetimize gıda eklendi. Şu an hem sulama hem de tarımsal kooperatif olarak bölgede hizmet veriyoruz.

■ DİYELİM ORTAKLARDANIM. ÜRETTİĞİM ELİMDE KALDI, NE YAPIYORSUNUZ?

İşte biz zaten bunun için varız. Çiftçimizin alın teri, emeği boşa gitmesin diye buradayız. Üreticimizin sırtını dayadığı arka kapıyız. Onların herhangi bir derdi olmadan üretim yapmaları için çalışıyoruz.

■ YANİ SİZİNLE OLAN MÜSTAHSİLİN ÜRÜNÜNÜ DEĞERİNDE ALIYORSUNUZ, ONU MU ANLAMALIYIM?

Piyasa değerinin de üzerinde alıyoruz. Sadece bu değil ama. Örneğin çiftçilikle ilgili tüm süreçlerinde yanlarında oluyoruz. Yeri geliyor tarlasını sürüyor, balyalarına kadar topluyoruz. Hasattan sonra ödemelerini yapıyoruz. Yani üreticimizin daha rahat hareket edebilmesi için, ürünlerini yetiştirebilmesi için onlara ön ödemeli hizmet veriyoruz.

■ ŞU AN ÖNÜMDE BİR TIR YÜKLENİYOR. NEREYE GİDİYOR BU TIR?

Kamboçya..

■ KAMBOÇYA'YA MI? NE GÖTÜRÜYOR?

Turşularamızı. Karatekemizin üretken çiftçilerinin turşularını götürüyor?

■ İHRACAT MI YAPIYORSUNUZ?

Evet aslında ilk ihracatımız, Romanya oldu.

■ BİR DAKİKA, BU İHRACATA NASIL BAŞLADINIZ?

22 bin metrekarelik bir tarlamız var. Ürettiklerimizi Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisimizde kurutmaya başladık. Ancak büyük bir fayda sağlamadı. Bunun üzerine turşu üretimine yöneldik ve Avrupa Birliği mali yardım fonu çerçevesindeki Enhancer projesine başvurduk. Kooperatif Başkanımız Erkan Tutkaç bu konuda büyük bir çaba gösterdi. Amacımız kapasite artışı sağlamaktı. 320 bin Euro hibe desteğine hak kazandık ve kapasite artışını başardık.

■ BURADA BOŞLUKLRI DOLDURMAK İÇİN SORUYORUM. TURŞU ÜRETİMİNİ NEDEN SEÇTİNİZ?

Fark ettik ki turşu üzerine var olan büyük alıcılar, bayram tatillerinde kapalı oluyor. Üreticinin de ürünü elinde kalıyor. Bu boşluğu doldurmak istedik. Turşuları alıp bidonlara basıyoruz.

■ SONRA NE YAPIYORSUNUZ?

Hibe ile 8 ay önce kapasitemizi 6 kat artırdık. Bölgemizde sözleşmeli üretim modeliyle turşu üretiminde 100 ton kornişon basarken şimdi 650 ton kornişon bastık. Hedefimiz ise 1000 ton. Organizede bulunan fabrikamızda şu anda kornişon salata turşusu, acı biber, biberiye ve jelepon (Jalapeno) turşu üreterek yurt dışına ihraç ediyoruz. 5 TIR Romanya'ya gönderdik ve bunu 8 ay içinde başardık.

■ BU DURUMDA DİĞER ÜLKE KAMBOÇYA MI?

Evet bir TIR da Kamboçya'ya doğru yola çıkıyor. Yeni sezonda daha fazla sözleşme yaparak devam etmemiz gerekiyor.

■ GERİYE BAKTIĞINIZDA NE HİSSEDİYORSUNUZ?

Tabi ki üreten kadınlarımızla, tüm çiftçilerimizle gurur duyuyoruz. Beşinci TIR'ımızda anladık ki aynı müşteriden beş kere gelen bir talep olduğuna göre, ürünümüz beğeniliyor ve tercih ediliyor. İşte bunu kullanıp iyi ürün ile bir ihracat ağı kurmak istiyoruz.

AİLE EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİREN OFİSLER

ŞU AN SİZİNLE KONUŞTUĞUMUZ YERDE SATIŞ YAPILIYOR? BURADA FARKLI ÜRÜNLER DE VAR..

Evet kadın emeğini öne çıkarmak için "Kadının Gücü Satış Ofisi"ni kurduk. Burada üreten kadınlarımız kendi ürünlerini, yine kendileri belirledikleri fiyatla satışa sunuyor. Aile ekonomisine katkı sundukları gibi burada da büyük bir ilerleme kaydettik. Ürünlerimiz Halkın Bakkalı ve Tire Süt'ün satış noktalarına da girdi. Biliyor musunuz bir de bir anaokulumuz var?

ANAOKULU DESTEĞİ

ANAOKULU DA MI YAPTIRDINIZ?

Evet, hem çiftçilerimizin çocukları hem de bölgemizde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin çocuklarının uyum sürecine destek vermek istedik. Çok da faydası oluyor.

BİZ DE SİZİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDEREK ALKIŞLAMAK KALIYOR..

Çok teşekkür ederiz. Aslında tüm bunlar birlik olunca, ortak akıl ile neleri başarabileceğimizin kanıtı.