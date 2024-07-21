Şarkılar ve kostümlerle nostaljik müzik yolculuğu

Türkiye'nin nostaljik şarkıları yeniden yorumlayan tek grubu Retrobüs, büyük ilgi görüyor... Konser sayıları her yıl artan Retrobüs Grubu'nun solisti Fırat Şahverdi ile yıllar öncesinde yaptığımız röportajdan sonra tekrar bir araya geldik. Grup üyeleri, 70, 80 ve 90'larda Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray gibi unutulmaz şarkıcıların kıyafetiyle sahne alarak, konserlerde herkesi coşturuyor. Retrobüs'ün kurucusu Fırat Şahverdi sorularımızı büyük bir içtenlikle yanıtladı...

- RETROBÜS GRUBU NASIL DOĞDU, KİMİN FİKRİYDİ?

Retrobüs ismini retro ve büs kelimelerinden türettik. Belediye seyahat aracı metrobüse mizahi bir ithafta bulunuyoruz. Aslında isimdeki temel felsefe geçmişe giden bir otobüs misali; dinleyenlerimize nostaljiyi, efsaneleri ve ustaların o müthiş şarkılarını dinletmek ve unutturmamak.

- SAHNE KIYAFETLERİNİZ DE O YILLARA AİT. KİM HAZIRLIYOR, ZOR OLMUYOR MU?

Özel terzilerimiz var, onlara diktiriyoruz. İçlerinde biri var ki 80 küsur yaşında. O dönemlere hakim, gençliğinde bizzat o kıyafetleri giymiş bir üstad. Yine bu konuyla ilgili profesyonel dizilere filmlere hizmet etmiş profesyonel ekipler bize özel kıyafetler tasarlıyorlar sağ olsunlar. KOnserlerin en dikkat çekici kısmı da kostümlerimiz.

- SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINIZDA ŞARKILARINIZ ÇOK İZLENİYOR, ALBÜM DURUMLARI NEDİR?

Bildiğiniz üzere sosyal medya, çağımızda çok etkili. Artık herkes çok iyi kullanıyor. Dijital ortamda yaptığımız tekli çalışmalar, sahne videolarımız inanılmaz izleniyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Artık kaset, cd ve albüm dönemi sona erdi biliyorsunuz. Tek şarkılık dijital ortamlarda yaptıklarımızı izleyen takipçilerimiz bizi destekliyorlar sağ olsunlar.

- SÜREKLİ OLARAK TURNELERDE KONSERLERDESİNİZ ZOR OLMUYOR MU? HALKIN İLGİSİ NASIL KONSERLERE VE SİZE?

Bestelerimiz de var ve cover olarak iki ayrı kulvarda şarkılar yapıyoruz ama bizi biz yapan kabare şovumuz, anlatılarımız. Yani sahne performansımız. Anlattığımız hikayeler biraz tebessüm ettiren, biraz duygulandıran, biraz hüzünlendiren bazen de kahkaha attıran hikayeler ve oradan şarkıya geçişleri seviyor izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ülkemizde olsun, Anadolu'da olsun, yurt dışı organizasyonlarında olsun halkımız retro müziği çok seviyor ve destekliyorlar. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar daha da mutlu oluyoruz.

YENİ ASIR BİZE UĞURLU GELDİ

- SON RÖPORTAJIMIZIN ÜZERİNDEN 12 YIL GEÇMİŞ. ARADAKİ ZAMANDA NELER DEĞİŞTİ VE GELİŞTİ?

Yıllar sonra seninle röportaj yapmak benim için gurur verici. İlk iki üç yıl sen de biliyorsun ki Türk gecelerinde, AVM'lerde sahne alıyorduk. Pandemiye kadar yılda 120 konser ortalamasıyla giderken, 2020 yılında 290 konserle Türkiye rekoru kırdık. Bizle ilk röportajın ve Yeni Asır'daki ilk haberimiz çok bereketli geldi. İnşallah bu röportajı da aynı istikrar yükselerek devam edecek.

YAZ BOYU EGE TURU

- İZMİR VE EGE BÖLGESİ'NDE SİZE OLAN İLGİDEN BAHSEDER MİSİNİZ?

Ege ve özellikle İzmir, retro nostalji müziğin çok aşinası olduğu, bir sürü retrosever dostlarımızın bulunduğu bir yer. Biz hep Ege'deyiz. Retroseverlerin her daim bizi orda yalnız bırakmadığı çok özel bir yer İzmir. Ege bölgesine aşığız onlar da sağ olsunlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Yaz boyunca da Ege turuna devam edeceğiz.