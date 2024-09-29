Başlangıçlar için en ideali: Soap Nails!

Temiz ve basit tırnak tasarımlarını bir üst seviyeye taşıyan soap nails, tırnaklarınıza huzurlu bir köpük banyosundan yeni çıkmış bir görünüm sunmaya hazır. Tırnaklarınıza ıslak ve temiz bir görünüm vaad eden bu trend, tırnak tabanında kullanacağınız pembe veya sütlü tonlar ile kişiselleştirilebilir. Eğer bu trend sizin için 'fazla' sade ise, canlı beyaz veya köpüklü krem gibi benzer tonlarda sade ve hafif bir nail art ile tırnaklarınıza yeni bir bakış sunabilirsiniz. İlk olarak, tırnağınızda yaratacağınız taban rengin büyük önem taşıdığını belirtelim. Manikür sanatçılarına göre, tırnak tabanınızı parlayana kadar cilalamalı ve tırnak etlerinizi kısaltmaya özen göstermelisiniz. Tabii, simetrik bir görünüm elde etmek için törpünün de önemli olduğunu söylememizde fayda var.

TIRNAKLAR TEMİZLENMELİ

Bu süreç tamamlandıktan sonra, geçmiş oje renginizden tırnaklarınızı temizlemeye özen göstermelisiniz. Devamında parlak cila ve ilk kat oje renginizi şeffaf bir tondan yana kullanabilirsiniz. Bu noktada, tırnaklarınızı tamamen şeffaf tutabilir veya pembe, sütlü bir renk tonuna sahip özel bir formül uygulayabilirsiniz. Son adımda ise, ellerinizin tırnaklarınıza uygun bir parıltılı görünüm sağlaması için peeling, nemlendirici, el kremi ile el bakım rutininizi oluşturabilirsiniz.