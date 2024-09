Görmenin ötesinde bir başarı hayaller ile demlenen bir kahve hikayesi

Görme engelli girişimci Mustafa ve Dilek Şahin çifti, tüm engellere rağmen hayallerinin peşinden giderek İzmir'in Balçova semtinde bir kahve işletmesi kurdular. Mustafa Şahin, görme duyusunu kaybetse de koku, tat ve dokunma duyularını kullanarak kaliteli kahveler üretiyor. Eşi Dilek Hanım'la birlikte yönettikleri bu işletme, hem İmirlilerin beğenisini kazandı hem de global bir başarıya ulaştı.

BEYAZ KALEMLER

Mustafa Şahin, 1978 yılında Van'da dünyaya geldi. İlkokulu Van'ın Karagündüz Köyü'nde tamamladı. Köylerine gelen bir asker öğretmen, görme engelli çocukların okuyabileceği okullardan bahsettiğinde, Şahin'in ailesi bu fırsatı değerlendirdi. O dönemde az da olsa görebilen Mustafa, kalemi yere düşürdüğünde fark edebilmesi için dedesinin ona beyaz kalemler almasına rağmen derslerinde oldukça başarılıydı. Ortaokulu Gaziantep Körler Okulu'nda okudu. Ardından liseyi Van'da tamamladıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Şahin sürecini şöyle anlattı: "Üniversitenin ikinci sınıfında gözlerim tamamen karardı. Bir sabah uyandım ve gece ile gündüzü ayırt edemez hale geldim. Görme yetimi tamamen kaybetmiştim. Doktorlara gittik, ancak rahatsızlığımın doğası bu dediler. Yaşamımı yeniden öğrenmem gerekiyordu ama bu süreç benim için oldukça zorluydu." Psikolojik olarak yaşadığı bu zor dönemin ardından üniversiteyi bırakmak zorunda kalan Şahin, ailesiyle İzmir'e taşındı. İzmir'de yaşam onun için biraz daha kolaydı. Aile marketlerini ezberlediği için orada rahatça çalışabildi. Daha sonra işportacılık yaptı, hatta bir süre memur olarak görev aldı. 2019 yılında emekli olunca, her zaman hayalini kurduğu kendi işini kurma fırsatını yakaladı. Kahveci bir arkadaşının babasından aldığı üç yıllık eğitimin ardından, kahve işine giriş yaparak eşi Dilek Şahin ile birlikte İzmir'in Balçova ilçesinde "Saklı Kahvem" adını verdiği kahve işletmesini kurdu.

'HER İNSAN ÜRETİR'

'Kendi işimi kurmayı hep hayal ediyordum ama kahve aklımda bile yoktu. Arkadaşımın kahveci babası bana 'Öğretirsen, her insan üretir' dedi. Bu söz bana ilham verdi. Üç yıl boyunca kahve hakkında her şeyi ondan öğrendim ve öğrendiklerimi modern kahve kültürüyle birleştirerek kendi yolumu çizdim' diyen Şahin, kahveye duyusal bir yaklaşım getirerek işini başarı ile sürdürüyor. Girişimci Mustafa Şahin, kahve çekirdeklerini tadarak, koklayarak ve dokunarak seçen Şahin, kahveyle ilgili tüm süreci bu duyularına dayanarak yönetiyor. Kahveyi yeşil haliyle ayırt edebilmesi sayesinde de kaliteli kahve üretiminde uzmanlaşan Şahin, kahve çekirdeklerini 50 yıllık özel bir makinada öğütüyor. Tüm ürünleri kendi dükkanında paketleyip etiketledikten sonra satışa sunuyor. Saklı Kahvem, sadece kaliteli kahveleriyle değil, aynı zamanda engelli bireylere yönelik özel çözümleriyle de dikkat çekiyor. Şahin, görme engelli müşterilerinin de kolayca alışveriş yapabilmesi için ürünlerine Braille alfabesiyle etiketler ekliyor. Mustafa Şahin ve Dilek Şahin, girişimcilikteki başarısıyla yetinmeyerek 2022 yılında Girişimci Engelliler Derneği'ni kurdu. Bu derneği kurmalarının temel amacını şöyle açıkladılar: "Biz bu işi başardıysak, başkaları da başarabilir. Girişimci Engelliler Derneği'ni kurmamızın amacı, engellilerin de girişimci olabileceğini göstermek. Dükkanımızı model bir işletme olarak tanıttık ve şu anda 53 üyemiz var. Amacımız bu modeli genişletmek ve her engellinin sevdiği işte girişimci olmasını sağlamak."

Braille afabesi ile etiketler basılıyor.

GİRİŞİME 'ENGEL' DEĞİL

Dernek, engelli bireylerin iş dünyasında daha fazla yer alması için çeşitli projeler geliştiriyor ve onları kendi işlerini kurmaları konusunda teşvik ediyor. Şahin, derneğin öncülüğünde çok daha fazla engelli bireyin üretim süreçlerine katılmasını sağlamayı hedefliyor. Pandemi döneminde birçok zorlukla karşılaşan Mustafa Şahin, en büyük engellerden birinin bankaların görme engelli bireylere kredi vermemesi olduğunu belirtiyor. Şahin, "Pandemi döneminde hibe desteği almamıza rağmen bankalardan ödeme alamadık. 'Görme engelli bir kişi sermaye şirketi sahibi ya da yönetici olamaz' dediler. Ama biz tüm bu imkansızlıklara rağmen başardık. Şu an Hollanda gibi birçok ülkeden müşterilerimiz var. Türkiye'de ise kahve göndermediğimiz bir bölge kalmadı" diyor.

'HAYALİM AĞIR CEZA AVUKATI OLMAKTI'

Dilek Şahin ise hikayesini şöyle anlattı: 1975 yılında Konya'da doğdum. 3 yaşında geçirdiğim ateşli bir hastalık sonucu görme yetimi kaybettim. Ailem beni birçok doktora götürdü. Son gittikleri doktorlardan biri, "Bu çocuğun göz damarları çok zayıflamış, bir çözümü yok, okula verin okusun," demiş. Ailem bu duruma çok üzüldü, ancak doktorun söyledikleri mantıklı geldi ve okul araştırmaya başladılar. Sonrasında, 5 buçuk yaşında yatılı okula gitmek üzere İstanbul'a gittim. Liseyi Konya'da okudum ve zor da olsa okula kabul edildim. Liseden birincilikle mezun oldum. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. İsteyerek ve severek okudum; ağır ceza avukatı olmak istiyordum, fakat koşullar buna izin vermedi. 1997 yılında, henüz okulu bitirmeden memur olarak çalışmaya başladım. İzmir'deki 13. yılımda Mustafa ile tanıştım. Bilgisayarımda işlem yapmamı sağlayan konuşma sistemi bozulmuştu. Bir arkadaşım, Mustafa'nın bu işlerden anladığını söyledi ve bu vesileyle tanıştık. Görüşmeye devam ettik ve birlikte bir kitap çıkardık. Mustafa'nın makaleleri ve benim şiirlerimden oluşan bu kitaba 'Sırrımız Olsun' adını verdik. Sonra birlikte bir engelli malzemeleri ofisi açtık, fakat işler istediğimiz gibi gitmedi ve kapatmak zorunda kaldık. Daha sonra evlendik. Her zaman bir işimiz olsun istiyorduk. Öncelikle bir baharat dükkanı açtık. Daha sonra Mustafa kahveyle tanıştı ve hepimiz bu işi çok sevdik. Şimdi yolumuza bu şekilde devam ediyoruz.