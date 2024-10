Bilim insanlığından müzik sektörüne

Bilim insanı olmanın yanı sıra müzikle de profesyonel olarak ilgilenen Gökçe Yeşilbaş, kariyer yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor. Klinik araştırmalar yapan ve önemli hastalıklara devam bulmak için çalışan Gökçe Yeşilbaş, müzik sektöründe de büyük bir başarıya imza attı. Sal Beni şarkısıyla zirvelerden düşmeyen Yeşilbaş, hem mesleki kariyerini hem de pop şarkıcılığını bir arada sürdürüyor. Hayallerini takip ettiğini ve amaçlarına ulaşmak için fırsatları kaçırmamak gerektiğini söyleyen Gökçe Yeşilbaş, "Kurumsal işimi ve müziği hep bir arada yürüttüm" ifadelerini kullandı.

YETENEK VE EĞİTİM

1- MÜZİĞE HER ZAMAN İLGİNİZ VAR MIYDI?

Ben aslında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdim. Bunun yanında müzik eğitimime küçük yaşlardan itibaren kesintisiz devam ettim; çünkü yeteneğin eğitimle geliştirilmesi gerektiğine inanan biriyim. Şan derslerinin ardından, üniversite yıllarımda yetenek sınavıyla TRT gençlik korosuna katıldım. Ardından İstanbul'da Semiha Berksoy Opera Vakfı'nda eğitim alırken bir yandan sahne alarak kontrbas eğitimime de devam ettim. Kurumsal işimi ve müziği hep bir arada yürüttüm. Volga Tamöz ile 2009 yılında yollarımız kesiştikten sonra reklam müzikleri de seslendirdim ve sonrasında kendi şarkılarımı yayınlamaya başladım. Şu an 22 Müzik çatısı altında harika bir sinerjiyle müziğimizi yaratttığımız bir ekibim var. Benim için her yeni gün, yeni şeyler öğrendiğim bir eğitim günüdür.

GLOBAL ARAŞTIRMALAR

2- HANGİ HASTALIKLARLA İLGİLENDİNİZ? BU ALANA YÖNELMENİZE SEBEP OLAN OLAY NEDİR?

Fen alanına aslında lisedeyken arkadaşlarımın etkisiyle yöneldim. Ailem bana konservatuara gitme seçeneğini de sundu, fakat ben ikinci bir mesleğin hayatımı daha kolaylaştıracağını, müzik yolunda daha huzurlu ilerleyeceğimi düşündüm. Büyük ilaç şirketlerinin klinik araştırmalar departmanında çalışmak için İstanbul'a taşınmayı seçtim. Böylece müziğimi de daha kolay icra edebilecek ve yolumu açacak insanlarla daha kolay bir araya gelebilecektim. Daha çok onkoloji olmak üzere, kardiyovasküler, metabolizma ve psikiyatri alanlarındaki klinik global araştırma projelerinde yöneticilik yaptım. Halen de büyük bir ilaç şirketinin klinik araştırmalar onkoloji bölümünde ilaçların gelişim aşamasında global proje yöneticiliği yapıyorum. Kurumsal işimde aldığım eğitimlerin, her ne kadar iki farklı alan gibi gözükse de müzik hayatımda iletişim, üretim ve sürekliliğim açısından çok büyük faydası oluyor.

KÜÇÜK BİR ADIM 3- MÜZİK SEKTÖRÜNE NASIL BAŞLADINIZ?

Sekiz yaşından beri şarkı söylüyorum. Her zaman hayata şarkı söylemek için geldiğimi biliyordum. Bu his içimde hep var oldu. Dolayısıyla günün birinde karar verip müziğe yöneldim diyemeyiz. Hayata geliş amacımı bildiğim için bu yoldan hiçbir zaman sapmadım. Bu süreklilik de benim Volga Tamöz ile tanışmama yol açtı. Hedefe odaklanmanın ve iç sesini dinlemenin yavaş yavaş her yolu açacağına inanan biriyim. Hayat amacı yolunda küçük bir adım bile atmak çok büyük kapılar açabilir. Her ne kadar kurumsal bir işim olsa da amacım hep müzikte emin adımlarla ilerlemek ve sonuçta sadece müzisyen olmaktı. Bu yola girmek için kurumsal hayatı kişisel bir eğitim aracı olarak kullandım da diyebilirim. Güvende olmayı severim. O nedenle hayat amacım olan müzikte ilerlerken arka planda hep bir B planı yarattım. İnsanlara iyi gelecek tedavilerin projelerinde çalışmak da hayatıma çok büyük değer kattı.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK'

4- SAL BENİ NASIL KARŞILANDI? HAYRAN KİTLENİZDEN GERİ DÖNÜŞLER NASIL OLDU?

Sal Beni'nin stüdyoda ortaya çıkış aşaması çok sihirliydi. O nedenle bu şarkının bana ve ekibime uğurlu geleceğine inandım. Sonuçlar beklediğimizin çok üstündeydi ve dinleyicilerim tarafından büyük beğeni topladı. Tüm ekip Sal Beni'nin oluşumunda canla başla çalıştı. Çabamızın karşılığını aldığımız için çok mutlu ve huzurluyum.

5- İLERLEYEN ZAMANLAR İÇİN AKLINIZDA BAŞKA PROJELER VAR MI?

Amacımız sürekli üretime devam etmek ve dinleyicilerimizi kaliteli bir sound ile buluşturmak. O nedenle kısa zaman aralıklarında yeni şarkılarımla dinleyicilerimin karşısında olacağım. Onlarla en kısa zamanda canlı performanslarım ile de buluşmak istiyorum. Ekip olarak bu projeye gönülden inanıyoruz ve hiç durmadan çalışıyoruz. Sonucunun da iyi olacağına eminim. Şu anda kurumsal işimden kalan zamanların tümünü müziğe ayırıyorum.

AMAÇLARINIZDAN VAZGEÇMEYİN

6- SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

Ben her zaman insanların bir amacı olduğuna inanmışımdır. Bu sebeple de herkese tavsiyem asla amaçlarından ve hayallerinden vazgeçmesinler. Çünkü atılacak her adım kazanılacak her başarı onların emeklerinin karşılığı olacak. Karşımıza engeller çıksa bile mutlaka onlar da son bulacak. Eğer bir amacınız varsa ona ulaşmak için var gücünüzle çalışın. Emin olun ki sonuçlarını göreceksiniz.