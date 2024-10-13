Hollywood ünlülerinin gözdesi: Bukkal masajı

Son yıllarda estetik dünyasında adını sıkça duyduğumuz bir işlem var: bukkal yağ aldırma. Bu popüler cerrahi işlem, yüz hatlarını belirginleştirmek amacıyla yanaklardaki yağ dokusunun alınmasını içeriyor. Bu işlem "bişektomi" olarak da adlandırılıyor. Hollywood yıldızlarından sosyal medya fenomenlerine kadar birçok ünlünün bu prosedürü yaptırdığı söyleniyor. Ancak, bu işlem hem maliyetli hem de oldukça riskli Peki, cerrahi müdahale olmadan yüzünüzde daha belirgin hatlar elde edebileceğiniz bir yöntem olduğunu söylesek? İşte bu noktada, bukkal masaj devreye giriyor. Bukkal yağ aldırmaya alternatif olarak sunulan bu yöntem, cerrahi müdahale gerektirmeden daha şekillendirilmiş bir yüz görünümü sağlıyor.

Üstelik dinlenme süresi olmadan! Bukkal masaj, yüzün özellikle yanak kısmına odaklanan bir tedavi yöntemidir. Yüzümüzdeki bukkal yağ pedleri, elmacık kemikleri ile çene arasında bulunur ve bu yağ dokuları, yüz hatlarımızın belirginliğini etkiler. Bu masaj, yüz kaslarındaki gerginliği azaltarak, lenf sıvısının boşalmasını sağlar ve böylece yüzün daha şekillendirilmiş, konturlu görünmesine yardımcı olur. Uzman estetisyenler, bu masajın ağız içinden uygulandığını, bu sayede kaslara farklı açılardan ulaşılabildiğini belirtiyorlar. Masajın farkı, dışarıdan yapılan uygulamalara kıyasla daha etkili sonuçlar sağlamasıdır. Çünkü ağız içinden yapılan masaj, yağ dokularını ve kasları daha izole bir şekilde manipüle ederek, cildin sıkılaşmasına ve belirginleşmesine katkı sağlar.