Yaşamın şifresi PIN kodu

Ah şu ağacın bir dili olsa kim bilir neler anlatırdı" diye atalarımız boşuna söylememiş. Astroloji, numeroloji, Uzakdoğu öğretileri üzerine uzun yıllar kafa yoran Güney Afrikalı yazar Douglas Forbes da aynı şekilde düşünmüş olacak ki, evrenin dilini çözebilmek için bir sistem geliştiriyor. Bir insanın hangi işi yapması gerektiğinden kiminle evlenirse mutlu olacağına kadar aslında her şeyin cevabının doğum tarihinde gizli olduğunu iddia ediyor. Forbes'a göre insan eşittir evren; o zaman evren dile gelip konuşursa, insanın da yaşamını okumak mümkün oluyor. Dünyanın başka ülkelerinde de ilgi gören bu sistem, insanın kişiliğini, varoluş amacını tespit etmeye yönelik işliyor. Sonuç olarak hayatın tüm alanlarında insanın kendini "anlayabilmesini" vadediyor. Yani rakamlar size nasıl daha mutlu olacağınızın yolunu çizmeye çalışıyor.

DOKUZ TEMEL RAKAM

PİN Kod Sistemi'nde dokuz temel rakam bulunuyor ve her rakamın hem aktif hem de reaktif özellikleri mevcut. Bu rakamlar doğum tarihini temel alarak, 9 haneli, hesaplaması son derece basit bir formüle oturtuluyor. Bu formül analiz edilirken her hanede yer alan sayıların olumlu ve olumsuz özellikleri ve hanelerin birbirleriyle olan karşılıklı etkileşimleri dikkate alınıyor. Örneğin 8 rakamı birine olumlu diğerine olumsuz özelliklerini verebiliyor. Douglas Forbes'a göre evren, matematiksel bir denklem. İnsan da bu denklemin ta kendisi. Dolayısıyla insanın matematiksel olarak okunabileceği varsayılıyor. Gelen kişiye gün, ay ve yıl olmak üzere doğum tarihi, cinsiyeti (eğer başkası için bakılıyorsa) ve mesleği soruluyor. Doğum tarihi, dokuz haneli bir formüle oturtuluyor. Yine Douglas'ın geliştirdiği hesaplamalar sayesinde birkaç soru ile çevresel faktörler ortaya çıkarılıp analize başlanıyor. Analiz sırasında rakamlar sayesinde elde edilen bilgileri okuyarak, kişinin hayattaki enerjisini görmeye çalışıyorlar.

NELERİ KAPSIYOR

1- Kişinin genel kişilik özellikleri ve hayatta duruşunda farkındalık sağlamaya çalışarak potansiyellerini daha verimli kullanmasına yardımcı olmak. İlişkilerdeki (karı-koca, sevgililik, aile içi, iş, arkadaşlık) dinamiklerde destek olmak.

2- Meslek seçimi konusunda yönlendirmek ve mevcut işte kariyer planlaması yapması konusunda destek olmak.

İnsanı temsil eden bu rakamlar başta söylediğimiz gibi kişiliği, varoluş amacını ve kaderi ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Hayatta algılanma biçimi gibi doğum süreciyle ilgili de bilgiler veriyor. Annenin babayı sevip sevmediğini, istenmeyen çocuk olup olmadığınızı da yine bu rakamların ele verdiği söyleniyor. Bununla da kalmıyor; doğum sırasında yaşanan sıkıntıların bile öğrenilebileceği iddia ediliyor. Tüm bu bilgilerin kaynağını ise insanın doğduğu gün evrendeki dişil veya eril enerjilerin durumu olarak gösteriyor. "Bir güne doğarız ve o günün enerjisini alırız" cümlesi zaten tüm bu sistemin oluşturulmasında Douglas Forbes'un kılavuzu oluyor. Forbes'a göre eğer ortada bir enerji varsa, fizik kanunlarına göre bu enerjinin ölçülebilir olması gerekiyor. Çin astrolojisi ve numeroloji gibi tüm kadim öğretileri araştıran Forbes, günün enerjisini ölçen bir metot bulamıyor. Dolayısıyla geliştirdiği bu yöntemle, günün enerjisi bir formülasyona oturtuluyor. Tıpkı fizik kanunlarındaki artı ve eksi kutupların özellikleri gibi kişinin eril veya dişil enerjiyle mi veya ikisi birlikte mi hareket ettiğini anladıklarını söylüyorlar. Douglas Forbes'a göre pin kodu hesaplamaları sayesinde dişil veya eril enerjinizin durumunu öğrenebiliyorsunuz. Pin Kod Sistemi'ne göre; eril enerjisi yüksek olan birinin lider, tuttuğunu koparan, mantığını kullanan, meraklı, korkusuz, her şeyi organize etmek isteyen gibi özellikler taşıdığı belirtiliyor. Dişil enerjisi yüksek olanlar da koruyup kollayan, fedakar, yapıcı, duygusal, destek olan, yaratıcı gibi nitelikler taşıyor. Sisteme göre çocuk sahibi olmak istemeyen, kariyerinin peşinde koşan, hırslı pek çok kadın aslında eril enerjiyle hareket ediyor. Sisteme göre iş anneden başlıyor; özellikle hamilelik sürecinde anne neler yaşıyorsa bebeğe tüm yaşananların kodlandığı düşünülüyor.

DİŞİL VE ERİL ENERJİ

Çevresel, küresel ve evrensel olan her türlü bilginin de anne karnında çocuğa geçtiği söyleniyor. Yani anneniz savaş dönemi gördüyse, siz görmemiş olsanız bile yaşanan o kıtlık döneminin bilgisini almış oluyorsunuz. Bu yüzden çocuğun nasıl bir hayat sürmesi isteniyorsa annenin hamilelik süresinde ona göre davranması öneriliyor. Arka sayfada adım adım anlatacağımız pin kod hesaplamasında sekiz haneye ulaşılıyor. Bu sekiz hanenin toplamı ise öz rakamınızın ne olduğunu söylüyor.

Öz rakam yani Yaşam Duyu'nuz, bu dünyada hangi amaçla bulunduğunuzu ve ne yapmak için tasarlandığınızı anlatıyor. Buna göre dünyada bulunuş amaçları:

1 rakamı yönetmek, yönlendirmek ve liderlik yapmak;

2 rakamı korumak, kollamak, şefkat göstermek ve desteklemek;

3 rakamı disiplin yaratmak, organize etmek ve pes etmemeyi öğretmek;

4 rakamı keşfetmek, olayların iyi ve kötü taraflarının anlaşılmasını sağlamak;

5 rakamı icat etmek, devrim yaratmak ve özgürlüğü öğretmek;

6 rakamı güzelleştirmek, güzelliğin takdir edilmesini sağlamak ve dengelemek;

7 rakamı evrenin sırlarını keşfetmek ve sanat aracılğıyla insanlara aktarmak;

8 rakamı sorumluluk almak, kuralları belirlemek;

9 rakamı öğrenmek, öğretmek, iyileştirmek ve bilgeleşip aktarmak.

HESAPLANMA YÖNTEMİ

"İnsanın Pin Kodu" kitabında sayıları, sayıların elementlerle ile olan ilişkisini anlattıktan sonra hesaplamanın nasıl yapılacağı anlatılıyor. Kitapta hesaplamalar 8 Nisan 1938 örneği üzerinden yapılıyor. Siz de bu örnekten hareketle kendi pin kodunuzu hesaplayabilirsiniz. Sekiz adımda hesaplamak için:

Doğum tarihi: 8/04/1938

A Satırı 8 4 3 6 5

B Satırı 3 7

C Satırı 1

Birinci adım: Kişinin doğduğu gün, tek haneli bir sayı olduğu için bu rakamı olduğu haliyle kullanıyorsunuz. Bu rakam, A satırındaki birinci sayıyı gösteriyor yani 8. (Eğer doğum günü iki haneli bir rakamdan oluşsaydı, örneğin 16'sında doğmuş olsaydı, bu durumda rakamı tek haneli bir sayıya çevirmek gerekirdi. 1+6=7. Bu durumda ilk rakam 7 olurdu.)

İkinci adım: Doğum ayı, nisan; yılın 4'üncü ayı. A satırının ikinci rakamı 4 oluyor.

Üçüncü adım: Doğum yılı, 1938. Tek haneli rakama dönüştürmek için 1+9+3+8=21; 2+1=3. Dolayısıyla pin kodunun A satırının üçüncü rakamı 3 oluyor.

Dördüncü adım: A satırındaki üç rakamı birbirleriyle toplayın; 8+4+3=15; 1+5=6. Bu durumda A satırının dördüncü sayısı 6 oluyor.

Beşinci adım: A satırındaki birinci sayı ile dördüncü sayıyı toplayın. 8+6=14; 1+4=5. A satırının beşinci sayısı 5 oluyor.

Altıncı adım: A satırındaki birinci rakam ile ikinci rakamı birbiri ile toplayın. 8+4=12; 1+2=3. B satırının ilk sayısı 3 oluyor.

Yedinci adım: A satırındaki ikinci ve üçüncü rakamları birbirleri ile toplayın. 4+3=7. B satırının ikinci sayısı 7 oluyor.

Sekizinci adım: B satırındaki iki rakamı birbiri ile toplayın. 3+7=10; 1+0=1. C satırının tek rakamı 1 oluyor. kaderin-sifresi-pin-kodu-

3 KİŞİLİK SAYISI (DOĞDUĞUNUZ GÜN)

1- Yaratıcı, Baba, Başlatıcı

2- Besleyici, Anne, Yaşam Verici

3- Düzenleyici, Mistik ve Öğretmen, Kutsal Üçlü

4- Doğruluk, Dürüstlük, Bütünlük

5- Mucit, Entelektüel, Mantıkçı

6- Karizma, Tutkulu, Tensel, Sevgi, Aile

7- İdealist, Sanatçı, Ruhsal

8- Güvenilir, Tasarım, Denge

9- Çocuk, Saflık, Koşulsuz Sevgi

AYNI KODLARA SAHİPSEK...

İkizler veya üçüzler dışında; iki kişi aynı pin koduna sahipse onlara Pin Kod İkizi deniliyor. Pin kodları dokuz yılda bir değişim içine giriyor. Dolayısıyla aynı gün, aynı ayda doğmasına ve pin kodlarında yıl hanesine aynı rakam gelmesine rağmen, 1970 doğumlu bir kişiyle 1979 doğumlu bir kişinin pin kodlarının yorumlanması farklı oluyor. İki kişinin aynı pin koduna sahip olması; o iki kişinin başarı potansiyeli, ses tonu, hayata bakış tarzı ve hatta birtakım fiziksel özelliklerinin benzerlik göstereceği düşünülüyor. Yüksek lisans eğitimini insan kaynakları alanında yapan Filiz Eryılmaz, bir ülkenin en önemli kaynağının "insan kaynağı" olduğunu, bu kaynağın doğru yönetilmesinin ise en önemli mesele olduğunu vurguluyor. Bir işveren, iş görüşmesi sırasında adayı çok beğenip işe alabiliyor. Ancak bir bakıyorsunuz işveren o kişiyi altı ay sonra işten çıkarabiliyor. Eryılmaz, bu vakaların pin koduna bakarak engellenebileceğini iddia ediyor. Bu yöntemi iş hayatında kullanarak uygun adaylar bulunması hedefleniyor. Pek çok kişinin Pin Kod Sistemi'ni duymasını sağlayan olaylardan biri de Yılmaz Erdoğan'ın film çekimi öncesinde oyuncuların pin kodlarına bakması. "Kaderin Pin Kodu" kitabında önsözü de olan Erdoğan, Forbes'un rakamlardan oluşturduğu bu yöntemi iş ve gündelik hayatında sıklıkla kullanan isimlerden.