Orkestra eşliğinde ödüllü film keyfi

Her filmin kendine özgü müziği ve tınısı bulunuyor. Orkestra çalışmalarında ise en çok öne çıkan özelliği, kişiyi içine çekebilmesi ve anı daha iyi yaşatmasıdır. Bir filmin müziğini dinlediğimizde bile bazen kendimizi o filmin içindeymişiz gibi hissedebiliyoruz. "Movies in Concert" konseptiyle bu durum biraz daha ileri taşınıyor ve gerçekten de eşsiz bir deneyim sunuyor. Orkestra İstanbul'da, ödüllerle dolu Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi olan Yüzük Kardeşliği'nin müziklerini eş zamanlı olarak çaldı. Film müziklerini, filmle eş zamanlı olarak 60 kişilik karma koro, 45 kişilik çocuk korosu ve solist Eleanor Grant canlı olarak seslendirdi. 100 kişilik orkestrayı Şef Shih-Hung Young yönetti. Konseri organize eden şirketin yönetici ortağı Cemil Demirok, hazırlık sürecinin çok özel ve uzun olduğunu dile getirerek, bu konseptin devam edeceğini belirtti.

'KAPALI GİŞE SAHNELENDİ'

Böyle bir etkinlik ilk nasıl ortaya çıktı?

"Movies in Concert- Konser eşliğinde film gösterimi" konsepti, müzikleri ile ön plana çıkan sinema tarihinin önemli filmlerinin canlı orkestra ve bazen koro eşliğinde izlenmesi şeklinde sahnelenen ve tüm dünyada oldukça talep gören ve giderek popülerliği artan bir sahne sanatları kategorisi. Bizler sezonda Star Wars ve Lion King filmlerinin canlı senfoni orkestrası eşliğinde gösterimini gerçekleştirdik. İkisi de kapalı gişe sahnelenen ve izleyiciler tarafından beğenilen bu seriyi bu sezonda Yüzüklerin Efendisi, Geleceğe Dönüş, Harry Potter gibi sinema tarihinin önemli filmleri ile devam ettireceğiz.

'BİRBİRİNİ TAKİP EDEN ADIMLAR' Ekibin hazırlık süreci ne kadar sürüyor?

Etkinliğin belirlenmesi, lisans/tarih görüşmeleri, sözleşmenin imzalanması, orkestra şefinin belirlenmesi, etkinlik biletlerinin satışa açılması, orkestra ve koronun oluşturulması, provalar ve etkinliğin gerçekleşmesi şeklinde birbirini takip eden pek çok adım var. O nedenle minumum 8 ay öncesinden başlayan bir süreç diyebiliriz. Tarih belirlenmesi konusunda ise pek çok kriter var. Hem hedef izleyici kitlenin etkinliğe katılımı için uygun bir tarih olması hem de bu büyüklükteki bir prodüksiyona izin verecek kapasitedeki salonların tarihlerinin müsait olması gerekiyor.

'BÜYÜK MOTİVASYON OLDU' Yüzüklerin Efendisi-Yüzük Kardeşliği yoğun istek üzerine 3. kez sahne aldı. Bununla ilgili duygularınız nedir?

Lord of The Rings serisi gösterime girdiği ilk günden itibaren sinemaseverlerin kalbinde özel bir yer edinmiş, hikayesi, oyunculukları, prodüksiyonu ve Howard Shore'un bestelediği eşsiz müzikleri ile ön plana çıkan çok özel bir film. Bu filmi 100 kişilik senfoni orkestrası, ABD'den gelen başarılı şef ve soprano, yetişkin ve çocuklardan oluşan 150 kişilik koro eşliğinde izlemek ise özellikle filmin hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattı, bu nedenle ilk akşamın biletleri satışa çıktıktan 2 saat sonra tükendi, ardından kısa sürede 2. gecenin de biletleri tükenince yoğun talep üzerine 3 geceyi de satışa açtık. Bu ilgi tabii bizi oldukça memnun etti, doğru bir seçim ve iyi bir iş yaptığımızı bir kez daha görmüş olduk. Genel olarak "Movies in Concert" serisine ve Yüzüklerin Efendisi serisinin diğer filmlerine devam etme konusunda büyük bir motivasyon oldu.

YOĞUN TALEP VAR Neden Yüzüklerin Efendisi?

Tüm dünyada her yaştan izleyicinin büyük ilgisi ile karşılaşan Yüzüklerin Efendisi filminin müzikleri Oscar, Grammy ve Altın Küre ödülleri sahibi Kanadalı besteci Howar Shore tarafından bestelendi. Bu nefis film ve müzikleri, canlı orkestra eşliğinde film gösterimi denilince ilk akla gelen eserlerden biri, biz de bu deneyimi Türkiye'de de yaşatmak için "Movies in Concert" serimize bu filmi dahil ettik. Gördüğü yoğun ilgi ve izleyicilerden gelen talep üzerine serinin tüm filmlerinin konserlerini sahnelemeye karar verdik. Serinin ikinci filmi olan Yüzüklerin Efendisi: İki Kule'yi de satışa açtık ve konser 15 Mart'ta olacak.

'İZMİR'E DE TAŞIYACAĞIZ' Geleceğe yönelik başka etkinlikler de planlıyor musunuz?

Movies in Concert serisi kapsamında başka bir kült film olan ve 40. Yılını kutlayan "Geleceğe Dönüş" filminin konserini de gerçekleştireceğiz, kısa bir süre önce satışa sunduğumuz biletler büyük ilgi görüyor. Satışa açmak için hazırlık yaptığımız diğer bir eser ise Harry Potter ve Lion King Film müzikleri konserleri olacak. Bu serilerin tüm filmlerini belirli aralıklarla orkestra eşliğinde Türkiye'deki hayranları ile buluşturacağız. İstanbul dışında İzmir, Ankara gibi diğer büyük şehirlere de bu seriyi taşımak ve daha geniş bir izleyici kitlesi ile bu konserlerimizi buluşturmak istiyoruz.