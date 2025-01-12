Sigarayı bırakmada hekimlerin rolü

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, sigarayı bırakma sürecinde doktorların önemine değindi. Erten, "Her bir hastasına umut ışığı olan doktorlar, sağlık için atılan en önemli adımlardan birine rehberlik eder. Sigarayı bıraktıran bir doktor, sadece bir bağımlılığı sonlandırmakla kalmaz, aynı zamanda yeni bir hayatın kapılarını açar. Uzman desteği, bireyin bağımlılık seviyesine uygun bir yol haritası oluşturarak başarı şansını yükseltir" dedi.

NASIL İŞLİYOR?

BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ

. Sigara bırakma konusunda uzmanlaşmış poliklinikler, kişilere kapsamlı bir değerlendirme sunar.

NİKOTİN REPLASMAN TEDAVİSİ

. Doktorlar, nikotin yoksunluğu belirtilerini azaltmak için nikotin bandı, sakız, pastil veya burun spreyi gibi replasman tedavileri önerebilir.

REÇETELİ İLAÇLAR

.Doktorlar, sigara bırakma sürecinde etkili olan bupropion veya vareniklin gibi ilaçları önerebilir. Bu ilaçlar, nikotin yoksunluğu belirtilerini azaltarak bırakma sürecini kolaylaştırır.

PSİKOLOJİK DESTEK

. Sigara bırakma sürecinde doktorlar, psikolojik desteğin önemine dikkat çeker. Gerekirse psikolog veya terapist desteğiyle bireylerin sigara bağımlılığının arkasındaki duygusal tetikleyicileri anlamasına yardımcı olunur.

TAKİP VE DESTEK

. Sigara bırakma süreci tek bir günle bitmez; bu uzun soluklu bir savaştır. Doktorlar, bırakma sürecinde düzenli takip randevularıyla hastanın motivasyonunu korumasını sağlar ve ortaya çıkan zorluklarla başa çıkma yolları sunar.

BİLGİLENDİRME

.Doktorlar, sigara bırakmanın kişinin sağlığına olan olumlu etkilerini detaylı bir şekilde açıklayabilir. Kalp hastalıkları, akciğer kanseri ve KOAH gibi sigaraya bağlı ciddi hastalıkların risklerinin azalması konusunda bireyleri bilgilendirirler.

ALTERNATİFLER

. Bazı bireyler akupunktur, hipnoz ya da bitkisel tedavi gibi alternatif yöntemlere yönelebilir. Doktorlar, bu yöntemlerin bilimsel etkinliği hakkında bireylere doğru bilgiler sunar ve hangi yöntemlerin daha faydalı olabileceği konusunda rehberlik eder.