Bir tarafı İzmirli olan Elif’in oyunculuğu dikkat çekiyor

Kariyerinizin farklı alanlarda geniş bir yelpazeye yayıldığını görüyoruz. Sizce bu çeşitlilik size nasıl bir avantaj sağladı?

Aslında sanatın tüm dalları birbirine bağlıdır. Hepsi güzel sanatlar kategorisine girer. Aynı zamanda piyanoda çalıyorum, kulağım çok iyi ve sesimi de iyi kullanmayı biliyorum. Zaman zaman şarkı da söylüyorum. Ancak mesleğim oyunculuk ve sunuculuk, ikisini de severek yapıyorum. Tiyatro, oyuncunun er meydanıdır. Oyuncu sahnede hem heyecanını kontrol etmeyi öğrenir, hem de sahneye çıkma ve izleyiciyle duygusal bağ kurma yeteneğini geliştirir.

Aşkın Yemek Tarifi adlı tiyatro oyunu romantik komedi türünde. Bu projede sizi çeken ne oldu?

Tiyatroyu ilk üniversite yıllarımda yapmıştım, sonrasında hep sinema ve dizilerde yer aldım. Yıllar sonra tiyatroya geri dönmek, tekrar o heyecanı yaşamak istiyordum. Bu oyun teklifi geldiğinde senaryoyu okudum, oynayacağım karakteri analiz ettim ve çok beğendim. Güzel bir romantik komedi, bol kahkahalı ve esprili bir oyun. Ben okurken çok eğlendim, provalarda da gülmekten kendimizi alıkoyamıyorduk.

Kariyeriniz boyunca size ilham veren isimler veya olaylar oldu mu?

Çocukluğumdan beri hem yerli hem de yabancı çok sayıda film izledim. Dünya sinemasında çok sevdiğim isimler var, ancak özellikle bir isim vereceksem, Sofia Loren'i mutlaka anmalıyım. O, bana ilham veren önemli figürlerden biridir.

Anne tarafınızın İzmirli olduğunu biliyoruz. İzmir'in sizin hayatınızdaki yeri nedir?

İzmir Karşıyaka'lıyım. Evet anne tarafım İzmirli Sadece Rusya'da doğdum, iki yaşına kadar Moskova'da yaşadım. Babam askerdi ve Rusya'da görev yapıyordu. Dolayısıyla çok fazla ülke gezdim. İzmir'i çok seviyorum. Her fırsat bulduğumda özellikle yaz tatillerinde özellikle İzmir'e seyahat edebiliyordum.İzmir benim için bambaşka bir yere sahip. İzmir'de çok sevdiğim akrabalarım, kuzenlerim ve değerli insanlarım var.

İzmir'e sık sık gelir misiniz? Burada en sevdiğiniz mekanlar veya ilçeler neler?

Yaz tatillerini genellikle İzmir ve çevresinde geçiriyorum, özellikle Urla, Çeşme ve Alaçatı benim en sevdiğim yerler. Kordon'da yürümeyi de çok seviyorum. Fırsat buldukça, sonbaharda Alaçatı ve Çeşme'ye kaçıp, o mevsimi orada yaşamayı çok tercih ediyorum.

İzmir'de tiyatro sahnesine çıkmak ya da bir etkinlik düzenlemek gibi planlarınız var mı?

Hayallerimden biridir konusu İzmir'de geçen sinema filmi ya da tiyatroda oynamak. Şunu söyleyeyim; şu anda sahnelediğim bir tiyatro oyunum, yakın bir tarihte İzmir'de sahnelenecek. Orada olmak beni şimdiden heyecanlandırıyor.

En sevdiğiniz Ege lezzetleri neler?

Boyozu meşhur olsa da, ben çok hamur işi yemiyorum. Kokoreç de oldukça meşhur ama onu da tercih etmiyorum. Fakat İzmir bombası ve damla sakızlı kurabiye favorilerim arasında