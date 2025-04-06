Karagöz ve Hacivat’ı tutkuyla yaşatıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikamet eden ve Ramazan aylarının vazgeçilmezi haline gelen Murat Seyman, Hacivat'ın bilge tavırları, Karagöz'ün esprili halleri ve Kavuklu'nun katılımıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin gönlünde taht kuruyor. 2004 yılında başladığı bu tutkulu yolculuk, ona hem büyük bir onur hem de ağır bir sorumluluk yüklüyor. Seyman, Balıkesir'de bu geleneksel gölge sanatını tek başına temsil ederken, aynı zamanda bu kadim sanatın yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir figür haline gelmiş durumda. Geleneksel gölge oyunu ve orta oyununun kaybolmaya yüz tuttuğu günümüzde, Seyman'ın bu sanatı yaşatma çabası, hem halktan hem de sanat camiasından büyük takdir topluyor.

İNTERAKTİF KATILIM

Özellikle Ramazan ayında artan ilgi, Seyman'ın motivasyonunu daha da artırıyor. Belediye tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sıkça sahne alan Seyman, sadece eğlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Karagöz ve Hacivat'ın diyalogları aracılığıyla çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini ve değerlerini ustaca aktarıyor. Oyunlarında sıklıkla yardımlaşma, dürüstlük, saygı, sevgi ve hoşgörü gibi evrensel temaları işleyen Seyman, geleneksel sanatın eğitici yönünü de ön plana çıkararak, izleyicilerine sadece eğlence değil, aynı zamanda derinlemesine bir kültürel ve ahlaki mesaj da veriyor. Çocukların oyunlara interaktif katılımı, Seyman'ın performanslarının en heyecan verici ve eğlenceli yönlerinden biri. Seyman, çocukları sahneye dahil ederek onları hem eğlendiriyor hem de bu geleneksel sanatın nasıl bir etkileşim içinde geliştiğini gösteriyor. Çocukların, Karagöz ve Hacivat'ın diyaloglarıyla hem güldüğü hem de öğrenme fırsatı bulduğu bu anlar, geleneksel gölge oyununa olan ilgiyi artırıyor. Bu interaktif katılım, aynı zamanda çocukların toplumsal değerleri öğrenmelerine ve duygusal zekalarını geliştirmelerine yardımcı oluyor. Seyman, bu şekilde sanatın sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda bir öğretici öğe taşıyan yönünü de vurguluyor.

REHBERLİK MİSYONU

Murat Seyman'ın Karagöz Hacivat'a olan tutkusu, sadece sahne performanslarıyla sınırlı kalmıyor. Seyman, bu geleneksel sanatın derinliklerine inmek isteyen gençlere de kapılarını açıyor. Gençlere, Karagöz Hacivat'ın tarihi, teknik ve kültürel yönleri hakkında bilgi vermek, bu sanatı doğru şekilde öğrenmeleri için rehberlik yapmak, Seyman'ın bir başka önemli misyonu haline gelmiş. Gençlerin bu kadim sanatı öğrenmesi ve gelecekte temsil etmesi için Seyman, dersler düzenleyerek geleneğin devamlılığı için büyük bir çaba sarf ediyor. Gölge oyunlarına olan sevgisini ve bilgeliğini, nesilden nesile aktarılabilecek şekilde yapılandıran Seyman, aynı zamanda Karagöz Hacivat'ın halk arasında birleştirici gücünü de farkında.

İnsanları, farklı yaşlardan ve toplumsal kesimlerden bir araya getiren bu sanat, Balıkesir gibi küçük bir şehirde bile büyük bir etki yaratıyor. Seyman'ın bu sanatı yaşatma çabası, geleneksel kültürün korunması adına büyük bir anlam taşıyor ve şehri kültürel açıdan zenginleştiriyor. Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyalogları, aynı zamanda toplumun değerlerini yansıtan, halkı birleştiren ve düşündüren unsurlar taşıyor. Seyman, bu sanatla sadece bir eğlence sunmakla kalmayıp, aynı zamanda derin mesajlar vererek, izleyicilerinin hem güldüğü hem de düşündüğü bir performans ortaya koyuyor. Seyman'ın bu yaklaşımı, onun sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir kültür elçisi olduğunu da gösteriyor.