Kız çocukları babalarının ömrünü uzatır

Ebeveyn olmak, hayatın en büyük mucizelerinden biri... ama aynı zamanda ciddi bir enerji ve kaynak yatırımı gerektiriyor. Çocuk, insan yaşamının en büyük mucizelerinden biri olarak görülse de, aynı zamanda büyük bir sorumluluk, fedakârlık ve enerji gerektiren bir süreç. Bir bebek yetiştirmek fiziksel, zihinsel ve duygusal açıdan ebeveynler üzerinde derin etkiler bırakabilir. Ancak bu sürecin insan ömrü üzerindeki etkileri hakkında hâlâ pek çok bilinmeyen var. Peki, çocuk sahibi olmak gerçekten ömrü kısaltan bir faktör mü? Eğer öyleyse, bu etki kadınlar ve erkekler arasında nasıl farklılaşıyor? Üstelik, ebeveynliğin yaşam süresi üzerindeki etkisi, çocuğun cinsiyetine göre değişiyor olabilir mi? Kız çocuğu sahibi olmak babaların ömrünü uzatıyor mu? Yapılan bilimsel araştırmalar, özellikle de Polonya kırsalında gerçekleştirilen ilginç bir çalışma, bu sorulara ışık tutarak ebeveynlik ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi mercek altına alıyor.

ERKEK ÇOCUK BÜYÜTMEK

American Journal of Human Biology, İnsan Biyolojisi Konseyi'nin resmi dergisi, konu üzerinde detaylı bir araştırma yaptı. Araştırma, çocuk sahibi olmanın kadınların sağlık durumunu doğrudan etkilediğini söylüyor. Çok çocuk doğuran kadınlar, vücutlarının bu ağır yükü kaldırmak için daha fazla yıprandığını gösteren belirtiler sergiliyor. Peki ya erkekler? İşin ilginç yanı, aynı şey erkekler için geçerli değil! Kalabalık aile babalarının, bekar ya da az çocuk sahibi olan erkeklerden daha kısa yaşadığına dair güçlü bir kanıt yok. İlginçtir ki, biyolojik olarak erkek çocukları daha fazla enerji gerektiriyor! Yani anneler için erkek çocuk büyütmek, kız çocuk büyütmekten daha zor olabilir. Bu da annenin ömrünü daha fazla etkileyebilir. Jagiellonian Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın örneklemi 2.147 anne ve 2.163 babadan oluşuyor. Araştırmada babaların uzun ömürlülüğü üzerindeki olası etkilerini incelemek için kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapılarak çocuk sayısı dikkate alındı. İlginç bir şekilde, veriler çocuk sayısının babaların yaşam süreleri üzerinde fark edilebilir bir etkisi olmadığını ortaya koyuyordu. Ancak kız çocuk sayısı ile babaların yaşam süresi arasında anlamlı bir ilişki vardı. Kız çocuk sahibi olmak babaların ömrünü uzatıyor! Her doğan kız çocuğu, babanın ortalama 74 hafta daha fazla yaşamasına katkı sağlıyor. Erkek çocuklar, babaların ömrü üzerinde belirgin bir etki göstermiyor. Yani erkek çocuk sahibi olmak babaların yaşam süresini kısaltmıyor ama uzatmıyor da. Kadınlar içinse durum biraz acımasız! Kız veya erkek fark etmeksizin, her çocuk annelerin ömrünü yaklaşık 95 hafta kısaltıyor.