14 sanatçıdan karma sergi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı kapsamında, Alsancak Etik Sanat Evi'nde "Yansımalar: Çift'lik" isimli karma sergi açıldı.

3 HAFTA AÇIK KALACAK

DOÇ. Dr. Nilüfer Üstündağ'ın yürüttüğü Deneysel İllüstrasyon dersi çerçevesinde ilk kez hazırlanan sergide, farklı okullardan mezun 14 lisansüstü öğrencisinin "yansıma" ve "çift'lik" temalarına odaklanan 17 illüstratif çalışması görücüye çıkarıldı.

Sergide yer alan eserler, beden ve gölge, birey ve toplum, doğa ve yapaylık gibi ikilikler üzerinden sanatın dönüştürücü gücünü sorgularken, izleyicilere çok katmanlı bir düşünsel ve görsel deneyim sundu. Farklı teknik ve anlatım biçimleriyle üretilen bu özgün çalışmalar, konukları hem kendi içsel yansımalarıyla yüzleşmeye hem de eşzamanlı varoluş biçimlerinin açığa çıkardığı anlamlarla diyaloğa davet ediyor.

Doç. Dr. Nilüfer Üstündağ

Kavramsal çerçevesi ve küratöryel süreci Doç. Dr. Nilüfer Üstündağ tarafından oluşturulan sergi, sanatın yalnızca estetik bir alan değil, aynı zamanda kimliğin, varoluşun ve anlamın yeniden üretildiği bir düşünsel alan olduğunu vurguluyor. "Yansımalar: Çift'lik" sergisi, 3 hafta kadar daha ziyarete açık kalacak.