Kylie Jenner’dan lip combo akımı

Kylie'nin dudakları her zaman hacimli, net ve lüks bir görünümde. Bunun sırrı sadece dolgu değil; doğru makyaj ürünlerini doğru teknikle kullanmak. Bir Kylie dudak kombosu yaratmanın ilk adımı: Çerçeveleme. Kylie, dudak kalemiyle dudaklarını bir tık dışarı taşırarak dolgun bir efekt yaratıyor. Hangi ton? Nude, kahve alt tonlu bejler ve sıcak pembeler onun favorisi. Dudak çizginizden hafifçe taşarak doğal bir dolgunluk efekti yaratabilirsiniz. Ruj seçimi: Mat mı, saten mi? Kylie'nin dudakları her zaman kadife gibi görünüyor, değil mi? Bunun sebebi, tamamen mat değil, ama aşırı parlak da olmayan rujlar seçmesi. En iyi formül? Hafif kremsi ama yoğun pigmentli rujlar. Ruju uygularken dudak kalemiyle çerçevelenmiş alanın içine hafif dokunuşlarla dağıtın.

Kylie Jenner

GLOSS OLMADAN OLMAZ

Sert bir çizgi değil, yumuşak bir geçiş yaratın. Kylie'nin en büyük sırrı? Gloss! Mat bir bazın üzerine hafifçe gloss eklemek dudakları daha dolgun ve sağlıklı gösteriyor. Ama burada kritik nokta, dudak ortasına yoğunlaşmak. Şeffaf ya da hafif renkli bir gloss ile dudaklarınıza boyut kazandırabilirsiniz. Kylie'nin yaptığı şey aslında bir temel oluşturmak ve bunu kendine göre uyarlamak.