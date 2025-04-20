Vücudun gizli kahramanları: D vitamini ve magnezyum

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, "Yorgunluk, uykusuzluk, kas ağrısı gibi yaygın sağlık sorunlarının arkasında bazen göz ardı edilen bir ikili olabilir: D vitamini ve magnezyum. Bu iki bileşenin vücutta birbirine bağlı işlevleri, sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahip" diyor.

FAZLASI DA ZARARLI

Dr. Erten, D vitamini eksikliğinin dünya genelinde yaygın bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Türkiye'de de sıkça karşılaşılan bu eksiklik, kemik sağlığından bağışıklık sistemine kadar birçok önemli fonksiyonu etkileyebilir" dedi. D vitamini, vücudun kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyerek kemiklerin güçlenmesini sağlar. Eksikliği, çocuklarda raşitizm, erişkinlerde ise osteomalazi ve osteoporoz gibi hastalıklara yol açabilir. D vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir bileşendir. Dr. Erten, "Eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara yatkınlık yaratabilir. Düşük D vitamini seviyeleri, üst solunum yolu enfeksiyonlarını daha sık hale getirebilir" şeklinde uyarıyor. D vitamini genellikle eksikliği ile gündeme gelirken, aşırı alımının da ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Dr. Erten, "D vitamini toksisitesi, genellikle aşırı takviye kullanımından kaynaklanır. Hiperkalsemi, kalp ritim bozuklukları, böbrek hasarı ve kemik sağlığının bozulması gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir" diyor. Dr. Erten, magnezyumun sinir iletimi, kas kasılması, kalp ritmi ve kemik sağlığı gibi pek çok hayati fonksiyona katkı sağladığını belirtiyor. "Magnezyum eksikliği, kas kramplarından yorgunluğa, baş dönmesinden uyku bozukluklarına kadar geniş bir yelpazede belirtilere yol açabilir. Ayrıca, anksiyete, depresyon gibi ruhsal bozukluklarla da ilişkilendirilmiştir" diyor. Magnezyum fazlalığının da ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Dr. Erten, "Böbrek yetmezliği ve aşırı magnezyum takviyesi gibi nedenlerle kandaki magnezyum seviyesi 2.5 mg/dl'nin üzerine çıkabilir. Bu durumda, kas zayıflığı, düşük tansiyon, solunum bozuklukları ve kalp durması gibi tehlikeli komplikasyonlar görülebilir" diyor.

TAKVİYELER

DR. Erten, D vitamini ve magnezyum takviyeleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. "D vitamini takviyelerinde D3 (kolekalsiferol), daha etkili ve uzun süreli bir form olarak tercih edilmelidir. Magnezyum takviyelerinde ise, kullanım amacına göre farklı türlerin seçilmesi önemlidir" şeklinde ekliyor. Örneğin, magnezyum L-threonate beyin sağlığını desteklerken, magnezyum glisinat uyku bozukluklarına iyi gelir.

Dr. Erten, vücudun gizli ikilisi olan D vitamini ve magnezyumun, sağlığı iyileştirme ve hastalıkları önleme açısından büyük bir rol oynadığını vurguluyor. Bu ikiliyi doğru seviyelerde almak sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahiptir.