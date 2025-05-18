106’ncı gurur yılında Samsun!

Şüphesiz, Samsun'un Cumhuriyet tarihimizde özel bir yer vardır. Coğrafi açıdan, Yeşilırmak ve Kızılırmak'ın tam ortasında yer alan Karadeniz'in incisi Samsun Cumhuriyetimizin de en gözde ve özel şehirlerinden birisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da kurtuluş meşalesini yakarak Türk Milleti'nin bağımsızlık destanını başlattığı Samsun'u Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 106.'ncı yılını kutladığımız bu günlerde yakından tanımaya ne dersiniz?

Karadeniz'in incisi bu eşsiz şehrimizin birbirinden güzel gezi rotalarını Yeni Asır okuyucuları için mercek altına aldık.Samsun, ülkemizin en büyük 20 kenti arasında yer alıyor. Karadeniz'in ise en büyük kenti olma özelliğini taşıyan şehir tarih boyunca hep cazibe merkezi olmuş. Bugün, iki milyona yaklaşan nüfusu ile gelişmeye devam eden Samsun'u gelin birlikte keşfedelim.

KURTULUŞ YOLU

Şüphesiz, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atması, kentin önemini fazlasıyla arttırıyor. Şehirde, Atatürk'e dair pek çok iz bulabilirsiniz. Kurtuluş yolu, Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını simgelemektedir. Buram buram tarih kokan bu yer kesinlikle ilk görülecek yerler arasında bulunmaktadır.

AMAZON VE ASLAN HEYKELLERİ

Amazon ve aslan heykelleri Samsun gezilecek yerler merkez bölgelerinden bir tanesidir. İlkadım ilçesinin sahil şeridinde bulunan Amazon heykelleri, bu bölgede asırlar öncesinde yaşayan Amazon kadınlarının anısına oluşturulmuştur. Yine sahil şeridindeki aslan figürünün de bölgenin savaşçı ruhunu yansıttığı düşünülmüştür.

ATAKUM SAHİLİ

Samsun'da denize girmek istiyorsanız ilk tercih edilebilecek yer şüphesiz Atakum sahili olacaktır. Bir kumsal edasında olan sahil yolu kimi zaman denize girmek, kimi zaman sohbet etmek, kimi zaman bir şeyler içmek için keyifli bir tercih edilebilir. Bir tarafı şehir diğer tarafı deniz manzarası olan sahil yolunu mutlaka listenize ekleyin.

KUŞ CENNETİ

Samsun yalnızca tarihi güzellikleri ile değil, doğal güzellikleri ile de sizlere muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Kızılırmak deltası kuş cenneti ise muhteşem doğası ile sizi cezp edecek. Türkiye'de yer alan toplam 420 kuş türünün, 316'sının burada olduğu tespit edilmiştir. Sulak bir alan olan bu bölgede yaz kış kuş türleri bulunmaktadır. Görsel zenginliğe sahip kuş cenneti huzur arayanlar için ideal rota.

ŞAHİNKAYA KANYONU

Şahinkaya Kanyonu Samsun'un en özel bölgelerinden biridir. İki dağı birbirinden ayıran bu kanyonu, Vezirköprü ilçesinde bulunmaktadır. Muhteşem doğal güzelliklere sahip kanyonda kendinizi adeta film setinde zannedeceksiniz. Özellikle, bahar ve yaz aylarında mutlaka görülmesi gereken kanyon, kusursuz deniz manzarası ile sizi mest edecek. Bol oksijenli havası, özel yürüyüş parkurları doğa yürüyüşü yapabilmenize imkan tanıyor.

LEZZET DURAKLARI

Bölgenin en ünlü yemeği meşhur Bafra pidesidir. Kapalı pide olarak da bilinen bu pide türünü mutlaka tadın. Bunun dışında, 'noku'l, 'mısır çorbası', 'turşu kavurması', 'çakıllı menemen' ve 'mıhlama' olmazsa olmazlardandır.

LİMAN GÖLÜ

Liman Gölü, Karadeniz'e en yakın göllerden birdir. Samsun merkeze yaklaşık 70 km uzaklıktaki göl, genellikle balık tutmak isteyen birçok insanın ziyaret ettiği bir bölgedir. Görsel açıdan sizi kendisine hayran bırakacak gölün etrafında kafe ve restoranlar ise cazibe merkezi oluşturmaktadır