Türkiye’deki en tehlikeli yollar

Türkiye'nin dört bir yanını saran dağlar, vadiler ve uçsuz bucaksız yaylalar, doğa harikaları kadar nefes kesici yollarıyla da meşhurdur. Ancak bu "nefes kesicilik" çoğu zaman manzaradan değil, virajların keskinliğinden, yolların darlığından ve ani hava değişimlerinden kaynaklanır. Evet, birazdan okuyacağınız yerler, sadece direksiyon başındayken değil, yanında otururken bile hayat muhasebesi yapmanıza neden olabilir. İşte "Türkiye'nin en tehlikeli yolları" listesinde üst sıraları kimselere kaptırmayan, direksiyon başında insanı duaya getiren o meşhur yollar!

BAYBURT OF YOLU

Karadeniz'in doğası kadar yolları da serttir. Bayburt ile Of ilçelerini birbirine bağlayan bu yol, yalnızca yerel halkın değil, macera arayan motosikletçilerin ve off-road tutkunlarının da gözdesi. Ancak bir uyarı: Bu yolu kullanırken dua etmeye başlarsanız, yol bitene kadar susamazsınız. Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında bulunan Bayburt Of yolu, dik yamaçları, bol bol sisli havası ve ani virajları ile ülkenin tehlikeli yollar listesinin yıldızları arasındadır.

KUŞ YUVASI GEÇİDİ

Kuş Yuvası Geçidi adını ilk duyduğunuzda sevimli bir doğa köşesi gibi geliyor olabilir ama gerçekler bambaşka! Konya Karapınar - Antalya Gümüşkavak arasında uzanan bu geçit, adeta bir yılan gibi kıvrılarak ilerliyor. Daracık yolu ve bir tarafı uçurum olan virajlarıyla, buradan geçen her sürücüye heyecan dolu anlar yaşatıyor. Özellikle kış aylarında buzlanma riski, Türkiye'deki tehlikeli yollar listesinde bu geçidi üst sıralara taşıyor. Yol boyunca "Ben buradan nasıl döneceğim?" hissiyatı sizi hiç bırakmaz. Hele ki karşıdan bir kamyon geliyorsa... Kuş Yuvası Geçidi, Türkiye'deki tehlikeli yollar arasında sürücülere hem görsel şölen hem de gerilim dolu anlar yaşatıyor.

ILGAZ DAĞLARI

ILGAZ Dağları, türküleriyle ne kadar masum dursa da, kış geldiğinde buzlanmış yolları, düşük görüş mesafesi ve keskin virajlarıyla gerçek bir sürüş sınavına dönüşür. Kastamonu ve Çankırı arasında uzanan Ilgaz Dağları, özellikle kış turizmiyle ünlü olsa da, yollarıyla da ürkütücü bir üne sahip. Hele ki bir kış gecesi bu yoldaysanız, arabada dua seansı başlayabilir. Bu etkileyici manzaraya bakmaya çalışırken, karla kaplı yolda zoraki ilerlemeye ve bir yandan aracınızı kaydırmamaya çalışacaksınız. Türkiye'deki tehlikeli yollar dendiğinde akla gelen Ilgaz, özellikle sis ve buzlanma nedeniyle tehlikeli geçişler sunuyor.

YAĞDONDURAN GEÇİDİ

YAĞDONDURAN Geçidi, Sivas ile Erzincan arasında uzanıyor ve saçtığı tehlike ile adını boşuna almamış. Zira bu yol, özellikle kışın bir buz pistine dönüşebilir. 1750 metre yüksekliği ile birlikte tırmanışlar, inişler ve o sis... Sadece direksiyon değil, yürek de titrer.

OVİT DAĞI GEÇİDİ

2600 metrenin üzerinde rakımı bulunan Ovit Dağı geçidi, Erzurum ve Rize arasında konumlanıyor. Yol üzerinde oksijen azalmaya başlar, görüş düşer, ama adrenaliniz hiç düşmez. Kışın metrelerce kar altında kalan bu yol, tünel açılmadan önce adeta bir "geçit vermez" ününe sahipti. Ovit Dağı'nı geçmek, ölmeden önce yapılacaklar listesi içerisine girebilecek potansiyele sahip.

KEMALİYE TAŞ YOLU

ERZİNCAN'IN Kemaliye ilçesinde bulunan bu yol, gerçekten tehlike saçıyor. Bu yol, aslında bir mühendislik mucizesi kadar da delilik eseri. Kemaliye'de dağlar o kadar sarp ki, insanlar yolu doğrudan kayaların içine oyma kararı almış. Ve ortaya çıkan sonuç: Daracık tüneller, sıfır koruma bariyeri, aşağıda uçurum. Bir tarafınız kayalık, diğer tarafınız uçurum olduğunda, direksiyonu sıkıca tutmanın önemi bir kez daha anlaşılıyor. Bölge, sürücüler için cesaret isteyen bir deneyim sunuyor.

KOP DAĞI GEÇİDİ

KOP Geçidi, Erzurum ve Bayburt arasındaki bu dağ yolu, özellikle kış aylarında kar nedeniyle kapanıyor. Ama açık olduğu dönemlerde bile kendine has bir zorluk seviyesi sunuyor. 1. derece karayolu olmasına rağmen, kış aylarında tipi ve buzlanma nedeniyle geçişler neredeyse imkânsız hale gelebiliyor. Türkiye'deki tehlikeli yollar arasında adeta "kıdemli" bir bölge olan bu geçit, kıvrım kıvrım yolları ile sürücülere sabır dersi veriyor.

GEMİN BELİ GEÇİDİ

SİVASGİRESUN arasındaki bu geçit, az bilinen ama etkili bir yoldur. Türkiye'deki tehlikeli yollar içinde yer alsa da adı çok duyulmaz. Ancak orada bir gece geçiren biri için asla unutulmaz olur. Özellikle yoğun kış şartlarında, bembeyaz bir örtüye bürünen bu yol, masum görünse de sizi kolayca zorlayabilir.

UZUNGÖL YOLU

TRABZON'UN eşsiz güzelliği Uzungöl, ulaşımıyla da meşhur. Dar ve virajlı yolda ilerlerken, bir yanda yemyeşil ormanlar, diğer yanda derin uçurumlar sizi bekliyor. Özellikle yağmurlu havalarda kayganlaşan yol, Türkiye'deki tehlikeli yollar arasında en çok dikkat gerektirenlerden biri.

ZİGANA GEÇİDİ

ZİGANA, belki de Türkiye'nin en tehlikeli yolları denince akla gelen ilk isimlerden biridir. Gümüşhane-Trabzon yolundaki bu geçit, 2032 rakımı ile sisin en yakın arkadaşıdır. Kışın yoğun kar yağışı, yazın ise ani hava değişimleriyle ünlü. Aniden bastıran sis ve dar virajlar, sürücülere "Keşke bir dua daha okusaydım" dedirtir. Ayrıca sık sık kar ve heyelan riski de cabası. Yol boyunca ilerlerken, bir an önce güvenli bir noktaya ulaşmayı dileyeceksiniz.