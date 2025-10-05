Yeni dönem değişimle geliyor! Astroloji Kraliçesi Filiz Özkol yorumladı

KOÇ Düzen ve sistem sizin için önemli olacak

Duygularınızda aşırıya kaçan olumsuzluk rüzgarlar görülecektir. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Parlak zekanız ve güçlü algılarınız heyecanlarınıza önderlik edecektir. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracaktır. Karşınızdaki kişilerin sizi anlamaları mümkün Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.

BOĞA Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz

Duygusal konularda inatçı davranıyorsunuz. Dengelerinizi bozmak istemiyorsanız, isteklerinize bir gem vurmalı ve partnerinizle olan ilişkilerinize belli bir düzen getirmelisiniz. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duygular için ideal bir dönem fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, çoğu kez başarınıza doğal bir katkıda bulunabiliyor. Birlikte iş yaptığınız kişilerin gerçek yüzleri ortaya çıkacak.

İKİZLER Yaşam kaliteniz yükseliyor

Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız.

Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Bu hafta risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde, ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak.

YENGEÇ Değer yargılarınız ve sezgileriniz artıyor

Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz. Üstelik bir sosyal aktivitede istemediğiniz olumsuz bir karşılaşma canınız sıkabilir. Bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz. Değer yargılarınız ve sezgileriniz artıyor. Düşüncelerinizde yeni bir boyut ve dinginlik ortaya çıkacaktır. Enerjinizi daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız.

ASLAN Yetenekleriniz ortaya çıkıyor

Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmanız gerekiyor. Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz. Yakınlarınızla haberleşmek için, bazı girişimlerde bulunacaksınız. Her konuda kendinize yetebiliyorsunuz. Özellikle, aile bireyleri ile yapacağınız bazı konuşmalarda, farklı konuları tartışabilirsiniz.Onlar için, odak noktası olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz. Size güveniyorlar. Etrafınızda iyi niyetli kişilerin olduğu gibi size olumsuz gelebilecek kötü kişilerin varlığınız da unutmamalısınız.

BAŞAK Sakinliğe ihtiyacınız var

Hedefleriniz konusunda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Unuttuğunuz bir aşkınızdan alacağınız haber sizi şaşırtmamalı. Yine bu hafta sakinliğe ihtiyacınız var. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. Bu günlerde; yapabileceğiniz en güzel şey sizi mutlu edecek ortamlarda bulunmaktır.

TERAZİ Rakip tanımıyorsunuz

Düşüncelerinizi sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız. Araştırma iç güdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, zirveye yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanızdır. Sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz.

AKREP Bitişlere şans verin

Bu hafta isteklerinizde önleyemediğinizi tutkuların esiri olabilirsiniz... Hep kendinizi haklı görmeniz, sevdiğiniz kişinin de yaşamını zorlaştırıyor. Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.

YAY Deneyimlere açıksınız

Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz.

Haftayı hasarsız atlatmak istiyorsanız; kendi duygularınızın esiri olmayın. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın.

OĞLAK Ketum ve kararlısınız

Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Aileniz bu konuda size destek vermek yerine zorlayıcı kurallarla karşınıza çıkacak.

Ailenizin kadınları ve erkekleri geleneksel davranışları sizde sorun yaratacaktır. Siz, ilginç kişileri sevdiğiniz için, bu durumdan rahatsız olacaksınız. Bu dönemde daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek. Ketum davranmayı tercih edebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden memnun olmayabilirsiniz. Kariyerinizdeki düzelmelerin zevkini çıkarmak için, önünüzde daha zaman olacaktır.

KOVA Bitişler ve başlangıçlar dönemi

Gözünüzü korkutmak istemiyoruz fakat ani değişimlere hazır olun. Yine dostluklarınızda spekülatif olaylara karşı temkinli olmalısınız.

Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Özellikle, sizi sevindirecek duygusal anlar yaşayabilirsiniz.

Bu dönemde kendinizi herkesten daha çok seveceksiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacaktır. Başlangıçların sizi ürkütmesinin nedeni her şeyi denetimden geçirmek istediğiniz için oluyor.

BALIK Dingin ve tempolusunuz

Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olabilir. Sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacak, ortak düşünceleriniz doğrultusunda kenetlenerek problemlerinizin üzerine gideceksiniz. Yoğun işlerin sizi kuşattığını görmek, temponuzu arttırmanıza neden olacak. Bu hafta, kendinizi dingin hissedeceksiniz.