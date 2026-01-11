Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol sizler için yazdı... Her zamankinden daha cesursunuz

BU HAFTA DOĞANLAR Kibar ve sempatik tavırları onları sosyal yaşantılarında aktif ve sevilen bir kişi yapar. Güzel giysiler ve pahalı ilişkilerden hoşlanırlar. Duyarlı yapılarından dolayı, sabır ve anlayış konusunda iniş ve çıkışlar yaşarlar. Dostlarına çok bağlıdırlar. Anlamlı ve yaşamı kuvvetli bir şekilde kavrayan kişilerden hoşlanırlar. Parayı, lüksü ve rahatlarını çok severler. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmaya meyillidirler. Mesleki konularda tatlı dilli olmalarına karşın, bazen fazla aşırılığa kaçarak, karşılarındaki kişileri zorlayabilirler. Yaşamda güçlü bir eşe ihtiyaç duyarlar. Duygusal yaşamları zengin kişilerdir. Bulundukları ortamlarda öne çıkmayı iyi bilirler. Aşk yaşantıları oldukça renklidir.

KADINLARI

Gizemli olaylara bayılırlar. Bakışları son derece etkili olduğu için bazen her şeyi gözleriyle söylerler. İkna kabiliyetleri çok güçlüdür. Yaşamda başaramayacakları iş yoktur. Derin fakat bir o kadar pratik zekaya sahiptirler. Düşünmeden para harcayabilirler. Uzun yolculuklar onlara şans getirecektir. Güçlü sezgileri, yaşamda yanlış yapmalarını önleyecek ve birçok başarının kapılarını açacaktır.

ÇOCUKLARI

Tatlı ve sevimli bir yapıya sahiptirler. Sakin ve özgürlüklerine değer veren çocuklardır. Gizlilikleri severler. Sanatsal yetenekleri güçlüdür. Anne ve babalarına fazla düşkün oldukları için, uzaklara gitmek istemezler. Sezgileri çok güçlüdür.

ERKEKLERİ

Mantıkları çok güçlü kişilerdir. Kendilerine her konuda güvendikleri için, hiç kimsenin etkisi altında kalmazlar. Daha küçük yaşlarda sürekli ev değiştiren bir aileye sahiptirler. Yaşam kalitelerini sürekli yüksek tutmak istedikleri için yüksek tirajlı işlerden hoşlanırlar. Aşk konularında sezgisel davranırlar. Entelektüel yetenekleri oldukça gelişmiştir. Yaşamlarında miras nedeniyle hukuksal sorunlar yaşayabilirler. Aktif yapıları her konuda başarılı olmalarını sağlar.