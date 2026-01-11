Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol sizler için yazdı... Her zamankinden daha cesursunuz

HAFTANIN RENGİ
Kırmızı, beyaz, saman sarısı
HAFTANIN ÇİÇEĞİ:
Limon çiçeği, Açelya
HAFTANIN KOKUSU:
Limon, ıhlamur, gül kokusu
BU HAFTA DOĞANLAR
Kibar ve sempatik tavırları onları sosyal yaşantılarında aktif ve sevilen bir kişi yapar. Güzel giysiler ve pahalı ilişkilerden hoşlanırlar. Duyarlı yapılarından dolayı, sabır ve anlayış konusunda iniş ve çıkışlar yaşarlar. Dostlarına çok bağlıdırlar. Anlamlı ve yaşamı kuvvetli bir şekilde kavrayan kişilerden hoşlanırlar. Parayı, lüksü ve rahatlarını çok severler. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmaya meyillidirler. Mesleki konularda tatlı dilli olmalarına karşın, bazen fazla aşırılığa kaçarak, karşılarındaki kişileri zorlayabilirler. Yaşamda güçlü bir eşe ihtiyaç duyarlar. Duygusal yaşamları zengin kişilerdir. Bulundukları ortamlarda öne çıkmayı iyi bilirler. Aşk yaşantıları oldukça renklidir.
KADINLARI
Gizemli olaylara bayılırlar. Bakışları son derece etkili olduğu için bazen her şeyi gözleriyle söylerler. İkna kabiliyetleri çok güçlüdür. Yaşamda başaramayacakları iş yoktur. Derin fakat bir o kadar pratik zekaya sahiptirler. Düşünmeden para harcayabilirler. Uzun yolculuklar onlara şans getirecektir. Güçlü sezgileri, yaşamda yanlış yapmalarını önleyecek ve birçok başarının kapılarını açacaktır.
ÇOCUKLARI
Tatlı ve sevimli bir yapıya sahiptirler. Sakin ve özgürlüklerine değer veren çocuklardır. Gizlilikleri severler. Sanatsal yetenekleri güçlüdür. Anne ve babalarına fazla düşkün oldukları için, uzaklara gitmek istemezler. Sezgileri çok güçlüdür.
ERKEKLERİ
Mantıkları çok güçlü kişilerdir. Kendilerine her konuda güvendikleri için, hiç kimsenin etkisi altında kalmazlar. Daha küçük yaşlarda sürekli ev değiştiren bir aileye sahiptirler. Yaşam kalitelerini sürekli yüksek tutmak istedikleri için yüksek tirajlı işlerden hoşlanırlar. Aşk konularında sezgisel davranırlar. Entelektüel yetenekleri oldukça gelişmiştir. Yaşamlarında miras nedeniyle hukuksal sorunlar yaşayabilirler. Aktif yapıları her konuda başarılı olmalarını sağlar.
KOÇ
Yaratıcılığınıza güvenin
Çevresel faktörleri kendi lehinize kullanacağınız bir hafta. Farklı fikirlerden yola çıkarak, kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız. Finans konularıyla ilgili yeni bir motivasyon kaynağı arıyorsunuz. Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Kendinizi yaratacaksınız.
BOĞA
Ailenizle ilgileniyorsunuz
Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinizi erken farkına vararak önlem almalısınız. Bu hafta, ev ve aile ile ilgili problemleriniz ve bu konudaki disiplinli çalışmalarınız devam etmektedir. Bazılarınız aile sorumluluğunu yüklenirken, büyüklerinize daha fazla ilgi göstereceksiniz. Ailenizin yaşantınıza saygı göstermesini bekliyorsunuz. Bunu onlara anlatmak zorunda kalmak sizi biraz sıkabilir. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz.
İKİZLER
Yeni projeler içindesiniz
Kariyerinizle ilgili yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, çevrenizi doğru kullanmalısınız. Kırıcı davranmakla bazı fırsatları kaçırabilirsiniz.
Sınırlarınızı genişletmek için hedeflerinizi hırslarınızla besleyeceğiniz bir dönemdesiniz. Biraz beklemelisiniz. Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir.
YENGEÇ
Israrcı olmamalısınız
Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Her şeye rağmen bu hafta mükemmel olan çekiciliğiniz yanında etkileyici ve ikna edici özellikleriniz ön plana çıkacak. Romantizm ön planda olacak. Aşkta hırslarınızı bilemek zorundasınız. Hafta ortasında şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Dikkatli olmalısınız.
ASLAN
İş anlaşmaları yapıyorsunuz
Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlarken, eski alışkanlıklarınızdan kurtulmak isteyeceksiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz: Başka kültürler ve alanlar merak sahanıza girerken, denemediğiniz işlere girişebilir, iyi konumlara gelebilirsiniz.
BAŞAK
Coşkularınız siz yoruyor
Hislerinizi ve coşkularınızı baskı altında tutmak isteyeceksiniz. Birine ilgi duyuyorsanız, duygularınızı gizleyeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Her şeye rağmen, duygularınızla enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Değişik duygularla hareket edeceksiniz. Her türlü hareketin altında değişik anlamlar arayacak ve tatmin olma duygusu içinde yaşayacaksınız. Siz dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.
TERAZİ
Sürprizlere hazır olun
Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olmalısınız. Aşk duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için, aşkı da güç çevrelerinde arıyorsunuz. Fazla sorumluluk isteyen ilişkilerden uzak kalmaya özen gösterin. Bu hafta sosyal adalet duygularınızın atağa kalkmasıyla grup toplantılarınızda haksızlıkları yerici konuşmalar yapabilirsiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor.
AKREP
Maddi konular çok önemli
En küçük olayları bile kendi değer yargılarınıza göre katagorize ediyorsunuz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Bu hafta; bazı sorunların su üstüne çıkması sizi üzmemeli, çünkü yara fazla derinleşmeden sorunlarınıza istediğiniz gibi çözüm bulmanın yollarını araştıracaksınız. Bazı şeyleri denemeli, maddi konularda istediğiniz anlaşmaları yapmak için gerekli çabayı göstermelisiniz.
YAY
Enerjiniz mükemmel çalışıyor
Mars ve Güneş maddi yönünüz destekliyor. Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Bu arada kendiniz daha çok geliştirmenin yollarını bulacaksınız. Uzak yollarla ilgili planlarınız gözden geçirecek ve gerekli görüşmeleri gizlice sağlayacaksınız.
OĞLAK
Kendinize inanıyorsunuz
Bu hafta aile içi aktiviteler için uygun olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır. İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin.. Kıskançlık gösterilerinin size herhangi bir avantaj sağlamayacağını bilmelisiniz.
KOVA
İlişkilerinizi gözden geçirin
Kafanızda şekillendirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirmelisiniz. Karşıtlarınızın davranışlarına karşı takındığınız tavırlarda, kendi gücünüzden emin hareketler sergileyeceksiniz. Bulunacağınız ortamlarda ışıltılı olmanızdan kaynaklanan bir kalabalık topluluğu sürekli sizi takip edecek. Bazılarınız bu durumdan rahatsız olabilirsiniz. Fakat siz kimseyi yargılamadan kendi yolunuza devam etmelisiniz. Mükemmel fakat sağlamcı yapınızı herkes anlamayabilir.
BALIK
Fırsatlar sizi bekliyor
Duygusal coşkularınız ve yaratıcılığınız ön planda olacak. İlişkinizi abartmak ve beslemek adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde olacak belki de sonradan vazgeçeceğiniz duygularınızı o an için yücelteceksiniz. Saçma sapan konular yüzünden birbirinizle tartışabilirsiniz. Sorunlarınızı daha sonraya ertelemelisiniz. Bu hafta, sosyal adalet duygularınızın atağa kalkması sonucu kırıcı olabilirsiniz.