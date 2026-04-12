2 dakikalık gülüş 20 dakikalık yürüyüş

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yapılan güncel bir araştırma, sağlıklı yaşamla ilgili dikkat çekici bir bulgu ortaya koydu. Çalışmaya göre, gün içinde atılan sadece iki dakikalık samimi bir kahkaha, kalp sağlığı açısından 20 dakikalık tempolu yürüyüşe benzer etkiler yaratabiliyor.

OLUMLU SONUÇLAR

Bilim insanları, kahkahanın yalnızca ruh halini iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda kalp ve damar sistemi üzerinde de olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. Kahkaha sırasında kan damarları genişliyor, kan dolaşımı hızlanıyor ve bu durum vücudun adeta hafif bir egzersiz yapıyormuş gibi tepki vermesini sağlıyor.

STRES HORMONLARI

Bu kısa süreli etki, dokulara taşınan oksijen miktarını artırırken, stres hormonlarının düşmesine de katkı sağlıyor. Uzmanlara göre düzenli kahkaha, kalbi zorlayan stresin azalmasına yardımcı olarak kardiyovasküler sistemi destekliyor. Yoğun yaşam temposu nedeniyle spor yapmaya vakit bulamayanlar için bu bulgular, günlük hayatta küçük ama etkili alışkanlıkların da sağlık üzerinde önemli rol oynayabileceğini gösteriyor.