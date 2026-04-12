Pirinç ile gelen şifa

Yemeklerinizde kullanacağınız bir bardak pirinç, önerilen günlük folik asit ve B vitamini değerinin yüzde 23'ünü karşılıyor ve bu içeriği sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Gün geçtikçe hayatlarımıza daha çok nüfus etmeye başlayan sağlıklı beslenme trendi yeni yılda da etkisini arttırarak devam edeceğe benziyor. Kontrollü bir biçimde tüketildiğinde birçok faydası olan pirinç ise yemeklerinizde kullanabileceğiniz hem lezzetli hem de pratik bir alternatif. Aslında beslenme zincirinin en küçük öğelerinden biri olan pirinç, sağlığımıza boyutundan kat kat fazla destek sağlıyor. İçerdiği 15 çeşitten fazla vitamin, mineral, faydalı antioksidanlar ve sağladığı enerji ile tam bir sağlıklı besin deposu.

3 YEMEK KAŞIĞI

Uzman Diyetisyen Nesrin Eriş'e göre, içerdiği vitamin ve minerallerden stres, yorgunluk, isteksizlik ve depresyonun azaltılmasında etkili olan pirinç 3 yemek kaşığı ölçüsünde 1 dilim ekmek yerine tüketilebilir. Ayrıca pirinç su tutucu etkisinden dolayı bahar aylarında mevsim değişikliklerinden kaynaklı ödemin atılmasına destek olarak bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olur ve bu yönüyle de kilo kontrolünde etkisini gösterebilir.