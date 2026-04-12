Selçuklu’nun kalbi Kayseri-2

Kayseri şehir merkezinde mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında Gevher Nesibe Şifahanesi yer alıyor. Bina Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veriyor. Gevher Nesibe'nin Türbesi'nin de içinde yer aldığı, tıp medresesi ve şifahanesi olarak Anadolu Selçuklu Sultanı ve Gevher Nesibe'nin kardeşi I.Gıyasettin Keyhüsrev tarafında kız kardeşinin vasiyeti üzerine yaptırılmış bir medrese burası. Anadolu'nun ilk tıp medresesi olması nedeniyle tarihi önemi çok kıymetli bir yer burası. Medrese girişinde yer alan taç kapı Selçuklu mimarisinin güzel örneklerinden biri. Ancak giriş bu ihtişamlı taç kapı yerinde diğer medresenin giriş kapısının olduğu yerden verilmiş. Tıp medresesi ve şifahane için iki ayrı medrese yer alıyor binada, bu nedenle Çifte Medrese diye de anılıyormuş. Buket Uzuner'in Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları serisinin Hava kitabının büyük bölümü Kayseri'de ve Kapadokya bölgesinde geçiyor. Uzuner, Hava kitabında Gevher Nesibe'den de detaylıca bahsediyor, ilginizi çekiyor ise kitabı okumanızı öneririm. Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Pazartesi günleri hariç yaz sezonunda 09:00-19:00, kış sezonunda 09:00-17:00 saatleri arasında ziyarete açık. Medresenin hemen arkasında Avgunlu Medresesi ve türbesi yer alıyor.

KAYSERİ KALESİ

Dış Kale surları Roma, iç kale surları ise Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılmış olan Kayseri Kalesinin hem iç hem de dış kale surlarının büyük bölümü günümüze kadar ulaşmayı başarmış. İç Kale'nin içine Kaysekadar ri Arkeoloji Müzesi yapılmış. Müzekart ile girebildiğiniz müzede Kayseri'ye tarih boyunca ev sahipliği yapan medeniyetlere ait buluntular sergileniyor. İç Kale'den girilmesi ve tasarımı güzel, çok zengin bir müze sayılmaz.

ATATÜRK EVİ

Mustafa Kemal, 1919 yılında Samsun'a çıkıp Anadolu'ya geçtikten sonra Kayseri'ye de gelmiş. Eski Kayseri evlerinin de güzel bir örneği olan, Kayseri'de kalmış olduğu İmamörneği zade Reşit Ağa Konağı şu an Atatürk Evi olarak düzenlenmiş. Ücretsiz olarak gezilebiliyor.

KAYSERİ MAHALLESİ

88 dönüm arazi üzerinde yer alan Kayseri Mahallesi, Kayseri kültürünü yansıtacak şekilde tasarlanmış. Eski Kayseri evleri, fırını, berberi ile Kayseri gelenek göreneklerinin yaşatıldığı bir bölge. Açıkçası ben gittiğimde ne evler ne de dükkanlar açıktı, o yüzden ne kadar yaşadığından emin değilim, belki şimdi daha hareketli bir yer haline gelmiştir.

SAAT KULESİ

Kayseri'nin tam merkezi Cumhuriyet Meydanı'nın göbeğinde bulunan saat kulesi II.Abdulmahit döneminde yaptırılmış. Kurtuluş Savaşı zamanında ise kulenin altında bulunan saat odası Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kayseri Şubesi olarak hizmet vermiş.

SAHABİYE

MEDRESESİ

Selçuklu Dönemi eserlerinden bir diğeri olan Sahabiye Medresesi, yolun yükselmesi nedeniyle taç kapısı ve Kayseri'nin en eski çeşme olan çeşmesi yol hizasının altında kalmış olması ile hemen dikkat çekiyor. Medrese şu an belediyenin işletmesi ile hediyelik eşya satan dükkanların olduğu, çay/kahve içebileceğiniz bir yer olarak hizmet veriyor.

KURŞUNLU CAMİİ

VE ŞADIRVANI

Kayserili olan Mimar Sinan'ın Kayseri'de yaptığı 12 eser arasından günümüze ulaşan tek eseri olması nedeniyle Kurşunlu Camii özel bir yere sahiptir. Caminin asıl adı Hacı Ahmet Paşa Camisi olmasına rağmen merkezi kubbesinin kurşunla kaplı olması nedeniyle dolayı "Kurşunlu Cami" adıyla anılmaya başlanmış ve ismi de öyle kalmış.

KAYSERİ LİSESİ

Müzede hem Kayseri Lisesi olarak hizmet verdiği dönemden okulun eğitimlerine dair pek çok canlandırma yapılmış hem de Milli Mücadele döneminde Kayseri'de yaşananlar canlandırılmış. Müze, özel müze statüsünde ve haftanın her günü açık.

KAPALI ÇARŞI

Kayseri Kapalı Çarşısı, Osmanlı Döneminde inşa edilmiş, İstanbul'daki Kapalı Çarşı'dan sonra ikin- ci büyük çarşı olması ile meşhur. Kapalı Çarşı ile İç ikinci Kale arasında kalan, özellikle sucuk ve pastırmacıların çok olduğu bölümün adı ise Kadınlar Çarşısı.

KORAMAZ VADİSİ

Koramaz Vadisi, doğudan batıya 12 km. uzunluğa sahip bir deprem kırığı oluşumu. Ortasından Koramaz Çayı akan bu yemyeşil vadi, özellikle bahar aylarında onlarca bitki çeşidini görebileceğiniz bir doğal zenginliğe sahip. Bölgede hala 7 adet yerleşim yeri bulunuyor. Bunlar Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar. Koramaz Vadisi içinde aynı zamanda Ağırnas Yeraltı Şehri de bulunuyor.

MERYEM ANA KİLİSESİ

Meryem Ana Kilisesi'nin yapılış zamanı tam olarak bilinmiyor. Sağlam durumdaki kilise restore edilerek kültür sanat merkezi ve kütüphane olarak hizmet vermeye başlamış.

HUNAT HATUN KÜLLİYESİ

Hunat Hatun Külliyesi, Selçuklu mimarisinin güzel örneklerinden biri. Yine güzeller güzeli bir taç kapı girişte ziyaretçilerini içeriye buyur ediyor. Külliye, Alâeddin Keykubat'ın eşi ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hatun (Hunad) tarafından 1238 yılında yaptırılmış ve onun adı verilmiş. Cami, medrese, kümbet ve hamamdan oluşan külliye ziyarete ve ibadete açık. El sanatları merkezi ve sosyal alan olarak kullanılıyor günümüzde.