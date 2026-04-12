Yüksek enerji patlamaları gündemde! Bu hafta burçları neler bekliyor!
FİLİZ ÖZKOL









Mars, Koç burcunda yeni ay ile birlikte hareket ediyor. Yakın dostlarımızla paylaşmak istediğimiz birçok konu üzerinde çalışabilir, onlarla paslaşmalar içinde olabiliriz. Çevre ile ilişkilerimiz renkleniyor. Yeni tanışacağımız kişilerin fikirleri bize cazip gelebilir. Yapmanız gereken çok şey var ve olayları kısa sürede, sistemli bir şekilde birbirine bağlayacağız. Risk alma konusunda acele etmemeliyiz.



KOÇ:

Enerjik ve cesursunuz Mars burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Mesleki anlamda isteklerinizi yaşama geçirmek için güçlü bir paylaşıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Diretme ve direnme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz. Maddi konularda kişisel hırslarınızı gizleme ihtiyacı içindesiniz fakat kendinizle ilgili çevrenize bilgi vermekten hoşlanmıyorsunuz.

BOĞA:

Huzurlu ve mutlusunuz Hedeflerinize doğru yol almanız, sizi mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz. Üstlerinize karşı saygılı olmakta yarar var. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklemeyin. Duygusal yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Bulunduğunuz topluluklarda kendinizi ifade etmeyi yeğlemelisiniz. Değişen havalara karşı tedbiri elden bırakmayın ve cildinize özen gösterin. İKİZLER:

İlişkileriniz olumlu gelişiyor Girişimciliğiniz ve aktif yanınızla, çevrenize örnek oluyorsunuz. Mars çevre koşullarınızda yeni başlangıçlar yapmanız için gereken fırsatları karşınıza çıkaracak. Yapmayı planladığınız konularda yaratıcılığınızı engellemeyin. Partneriniz sizden yapıcı bir davranış şekli beklerken, sizin de aynı duygular içinde olmanız, ilişkinizi olumlu yapıyor. Bireysel egonuzla, içsel duygularınız bazı çatışmalara neden olacaktır. Arzular ve güçlü istekler arasında yaşadığınız gelgitler, amaçlarınızı da bir bakıma ön plana çıkaracaktır.