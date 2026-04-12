Yüksek enerji patlamaları gündemde! Bu hafta burçları neler bekliyor!

Mars, Koç burcunda yeni ay ile birlikte hareket ediyor. Yakın dostlarımızla paylaşmak istediğimiz birçok konu üzerinde çalışabilir, onlarla paslaşmalar içinde olabiliriz. Çevre ile ilişkilerimiz renkleniyor. Yeni tanışacağımız kişilerin fikirleri bize cazip gelebilir. Yapmanız gereken çok şey var ve olayları kısa sürede, sistemli bir şekilde birbirine bağlayacağız. Risk alma konusunda acele etmemeliyiz.
KOÇ:
Enerjik ve cesursunuz
Mars burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Mesleki anlamda isteklerinizi yaşama geçirmek için güçlü bir paylaşıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Diretme ve direnme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz. Maddi konularda kişisel hırslarınızı gizleme ihtiyacı içindesiniz fakat kendinizle ilgili çevrenize bilgi vermekten hoşlanmıyorsunuz.
BOĞA:
Huzurlu ve mutlusunuz
Hedeflerinize doğru yol almanız, sizi mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz. Üstlerinize karşı saygılı olmakta yarar var. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklemeyin. Duygusal yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Bulunduğunuz topluluklarda kendinizi ifade etmeyi yeğlemelisiniz. Değişen havalara karşı tedbiri elden bırakmayın ve cildinize özen gösterin.
İKİZLER:
İlişkileriniz olumlu gelişiyor
Girişimciliğiniz ve aktif yanınızla, çevrenize örnek oluyorsunuz. Mars çevre koşullarınızda yeni başlangıçlar yapmanız için gereken fırsatları karşınıza çıkaracak. Yapmayı planladığınız konularda yaratıcılığınızı engellemeyin. Partneriniz sizden yapıcı bir davranış şekli beklerken, sizin de aynı duygular içinde olmanız, ilişkinizi olumlu yapıyor. Bireysel egonuzla, içsel duygularınız bazı çatışmalara neden olacaktır. Arzular ve güçlü istekler arasında yaşadığınız gelgitler, amaçlarınızı da bir bakıma ön plana çıkaracaktır.
YENGEÇ:
Kariyeriniz tavan yapıyor
Her zaman, maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Mars kariyer evinizde ilerliyor. Sezgilerinizden yola çıkacak ve çevrenizle sıcak ilişkiler içinde olacaksınız. İşinizle ilgili açılımları sağlamak için gerekli motivasyona sahipsiniz. Yeni tanışacağınız kişilerden olumlu bir şekilde etkileneceksiniz. Enerjinizi yüksek tutmalısınız. Gerginliğin size zarar vereceğini düşünerek, işlerinizde sağduyulu olmalısınız. İlişkilerinize önem veriyorsunuz.
ASLAN:
Gücünüzün farkındasınız
Sıra dışı düşünceler içinde hareket etmekten hoşlanıyorsunuz ve bu hafta, parasal konularda ilginç fikirlerle ortaya çıkacaksınız. Başlangıç yapacağınız işlerin öncelikle size kazandıracağı avantajları düşünmeli ve kararınızı sonradan vermelisiniz. Kişisel olaylarınız adına yapacağınız yollardan karlı çıkacaksınız. Kişiselliğinizi vurgulamaktan ve sessiz bir şekilde kendi düşüncelerinizi savunmaktan yanasınız.. Gizli gücünüzün farkındasınız. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz.
BAŞAK:
Sorgulamalarınız bitmiyor
Karşı tarafın düşüncelerine saygı gösterebilirsiniz fakat radikal kararlar almak için uygun bir hafta değil. Sosyal ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken durumlar var. Özellikle, maddi konularda kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz ve gereken verilerin çevrenizde oluşmasından yanasınız. Bu hafta özellikle kendi gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Çevresel iletişim konusunda öfkelerinizi yenmelisiniz.
TERAZİ:
Denge size yakışıyor
Mars karşıt evinizde ilerliyor. Çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkisiz kalamıyor ve duygusal anlamda onları irdeliyorsunuz. Düşüncelerinizi kendinize saklamakla kazançlarınızı daha da arttırabilirsiniz. Kuvvetli ön sezileriniz var ve kendinizle ilgili konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz. Ele aldığınız konuları sessizce incelemeli sonra fikirlerinizi söylemelisiniz. Maddi konularda garip bir huzursuzluğunuz var. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmaya çalışırken, istemediğiniz kaoslara düşüyorsunuz.
AKREP:
Özgürlüğünüz önemli olacak
Bu hafta Mars ve Jüpiter karesi yüzünden kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için yakınlarınızın sizinle tartışmasını gerektirecek olaylardan sakınmalısınız. Çevrenizle paylaşmak adına yaptığınız çalışmaların, ödülünü beklemeniz en büyük hakkınız. Hayal kırıklığı yaşadığınız zaman, kendinizi her şeyden soyutluyorsunuz. Düşünceleriniz odaklaşma zorlukları yaşayacaksınız.
YAY:
Değişime ihtiyacınız var
Mars ortak burcunuz Koç burcunda ilerliyor. Uzun süredir kendinizle ilgili köklü değişimlere ihtiyacınız var. Aldığınız birtakım yeni kararları yaşama geçirebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde her türlü isteğinizi karşı tarafa yansıtmalı ve net olmalısınız. İçinde bulunduğunuz mekanda yapmak istediğiniz değişiklikler, birlikte yaşamınızı paylaştığınız kişilere de fayda sağlayacak. Bu dönem çok çalışmaktan yorgun düşebilir ve sinir sisteminizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.
OĞLAK:
Hırslı ve güçlüsünüz
Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Derin konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Kendi içinizde çözmeniz gereken problemleri asgariye indirmeye çalışmalısınız. Karşıt Jüpiter'den gelen enerji, maddesel kazançlarınızı farklı bir biçimde etkiliyor. Hırslı ve güçlüsünüz. Elinizde olanakları kendi lehinize olumlu bir şekilde aktarabiliyorsunuz.
KOVA:
Başarılarınız izleniyor
Sezgisel yetenekleriniz ve algılama gücünüz çok yüksek. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Mars iletişim evinizde ilerlerken, uzak yollarla ilgili, temel beklentileriniz gündeme gelebilir ve beklediğiniz kavuşmaları yaşayabilirsiniz. Kişisel eğitiminiz için gerekli bağlantıları kurmalısınız. İyi niyetli davranışlarınız size başarı getirecek. Sizin için şu an en önemli konu; etrafınızda kişileri ikna ederek, doğru olduğunu onlara gösterebilmektir.
BALIK:
Harcamalarınızı dengeleyin
Mars finans evinizde ilerlemeye devam ediyor. Harcamalarınızda aşırıya kaçmayın. Kazançlarınız konusunda, daha dikkatli davranmalısınız. Maddi konularda güven arzunuz ön planda. Sadece dengeli davranmalısınız. Duygularınıza rağmen, mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız. Girdiğiniz topluluklarda tartışmalardan uzak kalmakla, stresi üzerinize çekmeyeceksiniz. Özellikle bugünlerde gece uykularınızı ertelemeyin.