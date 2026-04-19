Almanya Masal Yolu

Almanya'nın yaklaşık altı yüz km'lik rota üzerinde Masal Yolu rotasındaki köyler sadece çocukları değil; anne babaları da bu masallara götürüyor. Bremen Mızıkacıları, Fareli Köyün Kavalcısı, Rapunzel, Uyuyan Güzel, Kırmızı Başlıklı Kız masallarının anlatıldığı merknaları, evleri, şatoları görüyor hatta Haziran ve Temmuz aylarında giderseniz konser ve ekinliklerin olduğu programlarlarla masalların içine dalma şansını da yakalıyorsunuz. Almanya'nın en büyüleyici turistik rotalarından biri. Özellikle masallar, tarih ve romantik kasabalarla ilgileniyorsan oldukça özel bir deneyim sunuyor.

PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER

Sonraki durak Pamuk Prenses'in Bergfreiheit köyündeki küçük tepede konumlanan rahat eviydi. İçinde yedi küçük yatak, bir rafta asılı yedi küçük şapka ve yedi kişilik sandalye vardı. Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerin hikayesi, Friedrichstein'da yaşayan IV Kont Philip'in kızı Margaretha von Waldeck adlı yerel bir güzelliğin gerçek hikayesinden esinlenilmiş. Genç yaşta ölmüş, muhtemelen zehirlenmiş ve kardeşi Bergfreiheit maden köyünü kurmuş.

UYUYAN GÜZEL KALESİ

Reinhardswald ormanında bulunan Sababurg Kalesi 675 yıl önce inşa edilmiştir. 16. yüzyılda "Uyuyan Güzel Kalesi" olarak adlandırıldığında dikenli bir çitle çevrilmiş bir harabeydi. Günümüzde kale romantik bir otele, ev yapımı fırınlanmış ürünler sunan bir kafeye ve yerel yemekler sunan bir gurme restorana ev sahipliği yapmaktadır. Çocuklar için sağlıklı seçenekler de pek çok!

GRIMM KARDEŞLER'İN ŞEHRİ

Kassel şehri Alman Peri Masalı Yolu ve Grimm Kardeşler'in başkenti. Kardeşler hayatlarının çoğunu Kassel'de yaşamış ve 200'den fazla peri masalını topladıkları, belgelendiği ve revize ettikleri yerler işte bu şehrin sokakları. Grimm Kardeşler Müzesi hayatlarını ve çalışmalarına ev sahipliği yapıyor ve UNESCO'nun dünya belge mirasının bir parçası olan Çocuk Masalları'nın kişisel kopyalarını notlar ve yorumlarla sergiliyor. Yaz aylarında Grimm Kardeşler Festivali ve kışın masal Noel fuarı düzenlenmektedir.