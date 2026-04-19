Almanya Masal Yolu

Hepimiz masallarla büyüdük. Prensler ve prensesler, kaleler, kötü üvey anneler, ormana giren çocuklar ve korkunç kurtlarla dolu peri masalları...
Almanya'nın yaklaşık altı yüz km'lik rota üzerinde Masal Yolu rotasındaki köyler sadece çocukları değil; anne babaları da bu masallara götürüyor. Bremen Mızıkacıları, Fareli Köyün Kavalcısı, Rapunzel, Uyuyan Güzel, Kırmızı Başlıklı Kız masallarının anlatıldığı merknaları, evleri, şatoları görüyor hatta Haziran ve Temmuz aylarında giderseniz konser ve ekinliklerin olduğu programlarlarla masalların içine dalma şansını da yakalıyorsunuz. Almanya'nın en büyüleyici turistik rotalarından biri. Özellikle masallar, tarih ve romantik kasabalarla ilgileniyorsan oldukça özel bir deneyim sunuyor.
PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER
Sonraki durak Pamuk Prenses'in Bergfreiheit köyündeki küçük tepede konumlanan rahat eviydi. İçinde yedi küçük yatak, bir rafta asılı yedi küçük şapka ve yedi kişilik sandalye vardı. Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerin hikayesi, Friedrichstein'da yaşayan IV Kont Philip'in kızı Margaretha von Waldeck adlı yerel bir güzelliğin gerçek hikayesinden esinlenilmiş. Genç yaşta ölmüş, muhtemelen zehirlenmiş ve kardeşi Bergfreiheit maden köyünü kurmuş.
UYUYAN GÜZEL KALESİ
Reinhardswald ormanında bulunan Sababurg Kalesi 675 yıl önce inşa edilmiştir. 16. yüzyılda "Uyuyan Güzel Kalesi" olarak adlandırıldığında dikenli bir çitle çevrilmiş bir harabeydi. Günümüzde kale romantik bir otele, ev yapımı fırınlanmış ürünler sunan bir kafeye ve yerel yemekler sunan bir gurme restorana ev sahipliği yapmaktadır. Çocuklar için sağlıklı seçenekler de pek çok!
GRIMM KARDEŞLER'İN ŞEHRİ
Kassel şehri Alman Peri Masalı Yolu ve Grimm Kardeşler'in başkenti. Kardeşler hayatlarının çoğunu Kassel'de yaşamış ve 200'den fazla peri masalını topladıkları, belgelendiği ve revize ettikleri yerler işte bu şehrin sokakları. Grimm Kardeşler Müzesi hayatlarını ve çalışmalarına ev sahipliği yapıyor ve UNESCO'nun dünya belge mirasının bir parçası olan Çocuk Masalları'nın kişisel kopyalarını notlar ve yorumlarla sergiliyor. Yaz aylarında Grimm Kardeşler Festivali ve kışın masal Noel fuarı düzenlenmektedir.
GOTTINGEN
Göttingen, Grimm Kardeşlerin bir zamanlar profesör olarak görev aldığı Göttingen Üniversitesi'ne ev sahipliği yapıyor. Ancak bu köyde en çok ziyaret edilen noktalardan biri, "küçük kaz kızı" olan Ganseliesel heykelinin bulunduğu pazar meydanı. İnsanlar onun dünyanın herhangi bir yerinde en çok öpülmüş heykellerden biri olduğunu söylüyor. Her yıl yerel üniversiteden mezunlar gelip şükran işareti olarak heykele bir öpücük veriyor.
TRENDELBURG
Rapunzel'in saçlarını prens için sarkıttığı kuleyi görmek ister misiniz? Rapunzel'in hikayesini anlatan ortaçağ'dan kalma Trendelburg kalesine tırmanmak ve tırmanırken masalı düşlemek güzel bir deneyimdi. Pazar günü ziyaret ederseniz Rapunzel'i bile görebilirsiniz!
ALSFELD
Alsfeld'i gördüğümüzde aklımıza ilk gelen şey de buranın kolayca zencefil evlerden yapılabileceğiydi. Burasının aynı zamanda Kırmızı Başlıklı Kız'ın ilham kaynağı olduğu söyleniyor. Grimm Kardeşler gelip yerel barda oturup anlatılan bu halk hikayesini dinleyemiş ve kayda geçirmiş.
HANAU
Hanau, Peri Masalı Yolunda çok özel bir yer! Burası Kardeşlerin doğduğu yer. Anılarına, buranın ana cazibe merkezi olan" Nationaldenkmal Brüder Grimm" 1898 yılında dikilmiş bronz heykelleri duruyor. Civarda, Grimm kardeşlerin koleksiyonlarından karakterleri tasvir eden eski şehre dağılmış heykeller serisini bulmaktan keyif aldık.
MARBURG
Alman Peri Masalı Yolu, Grimm Kardeşler'in ayak izlerini takip eden masalsı köyler, müstahkem kaleler ve uğursuz ormanlardan oluşan bir manzara boyunca 375 mil uzanıyor. Seyahatlerime 19. yüzyılın başlarında Jacob ve Wilheim Grimm'in okuduğu üniversite kasabasında başladım. Marburg, Alman kültür tarihinin dünyanın en ünlü kitaplarından biri haline gelen The Grimm Kardeşler Çocuk ve Ev Masalları'nda yayınlanan masalları toplamak için kardeşlerin fikrine ilham kaynağı olduğu şehir.
